Les Golden Knights poursuivent le calvaire des Blackhawks (vidéo)

Un tir de pénalité de Forsberg en prolongation fait gagner les Predators

NASHVILLE - Filip Forsberg a marqué à l'aide d'un tir de pénalité après 79 secondes de jeu en prolongation pour couronner une spectaculaire remontée, et les Predators de Nashville ont arraché une importante victoire de 4-3 contre les Blues de St. Louis mardi soir.

En déficit 0-3 après 40 minutes de jeu, les Predators ont réagi avec trois buts dans un intervalle de 6:42 pour forcer la période supplémentaire.

En prolongation, Kyle Turris a servi une passe qui a permis à Forsberg de filer en échappée. Jaden Schwartz a fait trébucher Forsberg alors que celui-ci se trouvait devant le filet des Blues.

Sur le tir de pénalité, Forsberg a battu le gardien Carter Hutton à l'aide d'un tir des poignets.

Hutton, un ancien des Predators, a réalisé 29 arrêts.

Austin Watson a marqué deux buts pour les Predators, l'autre allant à Calle Jarnkrok.

Alexander Steen a mené l'attaque des Blues avec un but et une aide. Jay Bouwmeester et Schwartz ont également touché la cible pour les Blues, qui ont subi un deuxième revers de suite.

Les Predators disputaient un premier match à domicile après un périple de quatre rencontres à l'étranger. Chacun de ces quatre matchs a nécessité une période de prolongation.