«Il y a un gros laisser-aller dans le vestiaire» - Mario Tremblay

Mardi, Claude Julien a vanté ses jeunes joueurs qui ont pris du galon cette saison. Mais si on se fie à l’analyse de Mario Tremblay, les espoirs du Canadien ne sont pas si prolifiques que ça.

Malgré les déceptions de l’actuelle saison, l’entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien demeure positif quant à l’avenir du CH, surtout lorsqu’il est question des jeunes joueurs.

Mais pour Mario Tremblay, les jeunes joueurs du Canadien ne sont pas si impressionnants que ça.

Il a d’ailleurs comparé la production offensive des jeunes des Maple Leafs à celle du Canadien.

«Dans les neuf derniers matchs pour Toronto, (William) Nylander a 12 points, dont cinq buts. (Mitchell) Marner a six buts et cinq passes. Dans le cas de (Auston) Matthews, cinq buts et 11 points, (Jake) Gardiner, 1 but et 10 points.

«Dans le cas de (Jonathan) Drouin, quand il est arrivé à Montréal, j’étais très content. Enfin, on a un joueur de premier plan, on a un gars qui a du talent. Je m’excuse, mais je ne l’ai pas encore vu (ce joueur). J’ai vu des flashs certains soirs, mais j’ai plus vu un joueur de hockey qui a (une attitude) de ‘’je m’en foutisme’’. Jusqu’à temps que le jeune Drouin n’aura pas appris ça, ça va être un joueur de même, dans les montagnes russes. Deux bons matchs, trois mauvais matchs.»

Il pointe Carey Price du doigt

Il n’y a pas que les jeunes qui n’impressionnent pas l’ancien attaquant et entraîneur du Canadien, maintenant analyste au 98,5 Sports.

«Il faut l’avouer, Carey Price ne connaît pas une bonne saison. Il ne fait pas la différence. Lui aussi est de l’ère de ‘’Je m’en foutisme’’. Il ne répond pas aux journalistes, il ne salue pas la foule. Ça va prendre des vétérans qui vont prendre ce groupe de jeunes joueurs en charge. Il y a un gros laisser-aller dans ce vestiaire-là. Et ce n’est pas correct. Il y a des règles dans une équipe de hockey. Ce n’est pas normal que Carey Price se fait soigner avant les autres. Et personne ne peut entrer là où il se fait soigner. À ce que je sache, Carey Price fait partie de l’équipe du Canadien de Montréal. Il faut revenir à la base. Et c’est le coach et le directeur général qui doivent faire ça. Pour avoir une équipe gagnante, il va falloir que tout le monde rentre dans le rang et qu’on respecte les règles de l’équipe.»