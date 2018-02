Le Canadien est lessivé 2-0 au Colorado

Le Canadien de Montréal a mal amorcé un périple de quatre rencontres à l’étranger, mercredi, en baissant pavillon 2-0 contre l’Avalanche du Colorado.

Des buts de Carl Soberberg (11e) et d’Alexander Kerfoot (14e) ont mené une troisième défaite d’affilée par le Tricolore (22-27-7, 51 points). Le Canadien subissait un revers par jeu blanc pour la 8e fois de la saison. Antti Niemi a repoussé 23 des 25 tirs auxquels il a fait face.

En revanche, l’Avalanche (31-21-4, 66 points) remporte une 10e victoire d’affilée à domicile. Seymon Varlamov a stoppé les 44 rondelles dirigées vers lui pour inscrire le blanchissage.

Les hommes de Claude Julien seront de retour en action, jeudi soir, en Arizona, contre les Coyotes.

Le déroulement du match

Le Canadien joue de chance dès les premières minutes. Il y a un peu plus de quatre minutes de disputées quand Colin Wilson tire parti d'un surnombre pour décocher un tir vif, mais la rondelle frappe le poteau. Antti Niemi était battu là-dessus.

Personne n'inscrit de but par la suite. Les élans sont partagés et les joueurs de l'Avalanche ont peut-être les meilleures occasions et on retraite au vestiaire avec 9 tirs au but pour le Canadien et 7 pour l'Avalanche.

Une pénalité aux dépens de Brendan Gallagher offre un premier avantage numérique au Tricolore en début de deuxième période, mais cela ne suffit pas à rompre l'égalité.

Le premier but survient après 15:55 de jeu en période médiane quand Carl Soderberg obtient une 11e réussite cette saison.

À cinq contre quatre et à cinq contre trois durant 40 secondes en troisième période, le Canadien est incapable d'acheter un but.

Ce qui n'est pas le cas de l'Avalanche qui ajoute à la marque avec 3:02 à faire au match.