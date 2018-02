Cinq points Pour Kadri dans une victoire des Maple Leafs

TORONTO - Nazem Kadri a inscrit le quatrième tour du chapeau de sa carrière, mercredi, aidant les Maple Leafs de Toronto à l'emporter 6-3 face aux Blue Jackets de Columbus.

Kadri a aussi obtenu deux passes, établissant un sommet personnel avec cinq points.

Dominic Moore, Mitch Marner et Patrick Marleau ont été les autres buteurs des Mple Leafs, qui terminaient un séjour à la maison avec une fiche de 5-0-0. Marleau a mis la touche finale dans un filet désert.

Frederik Andersen a fait 54 arrêts, un sommet en carrière. Nick Foligno l'a déjoué deux fois, puis Jack Johnson a enfilé le dernier but des visiteurs.

Joonas Korpisalo a bloqué 22 tirs pour les Blue Jackets, qui avaient gagné leurs deux derniers matches.

Les Panthers battent les Canucks

VANCOUVER - Nick Bjugstad a obtenu un but et une aide et les Panthers de la Floride ont surmonté un départ laborieux pour prendre la mesure des Canucks de Vancouver 4-3 mercredi soir.

Les Panthers accusaient un retard de 2-1 à mi-chemin de la première période mais ont répliqué avec trois buts consécutifs, dont les deux derniers en seulement 71 secondes.

Evgenii Dadonov, Jamie McGinn, en avantage numérique, et Alexander Petrovic ont réussi les autres buts des Panthers (25-23-6), qui présentent une fiche de 6-1-0 à leurs sept dernières rencontres.

Dans la défaite, Bo Horvat a participé aux trois buts des Canucks (22-29-6). Il a marqué une fois et ajouté des mentions d'aide sur les filets de Brock Boeser, en avantage numérique, et de Michael Del Zotto.