La médaille de bronze pour Meagan Duhamel et Eric Radford

GANGNEUNG, Corée, République de — À leur dernière sortie olympique, les Canadiens Meagan Duhamel et Eric Radford ont mis la main sur la médaille de bronze à l'épreuve en couple de patinage artistique des Jeux de Pyeonchgang jeudi.

Troisièmes à l'issue du programme court la veille, Duhamel et Radford ont livré une solide performance qui leur a valu une note de 153,33 points, pour un score total de 230,15.

Avec encore deux tandems à s'exécuter, dont les Chinois Wenjing Sui et Cong Han, Duhamel et Radford occupaient le deuxième échelon, à plus de cinq points du duo formé d'Aljona Savchenko et de Bruno Massot, porte-couleurs de l'Allemagne.

Quatrièmes mercredi, Savchenko et Massot ont réalisé la performance de la soirée avec un programme libre qui leur a valu une note de 159,31 points pour un score cumulatif de 235,90.

Sue et Han ont obtenu une note de 153,08 lors du programme libre, inférieure à celle des Canadiens. Toutefois, le coussin de quelque cinq points qu'ils avaient bâti sur Duhamel et Radford lors du programme court leur a permis de se hisser au deuxième échelon avec un score de 235,47.

Le dernier espoir des Canadiens reposait sur une contre-performance d'Evgenia Tarasova et de Vladimir Morozov, de l'équipe des athlètes représentant la Russie.

Deuxièmes à la suite du programme court grâce à un score de 81,68, Tarasova et Morozov ont obtenu un score de 143,25 lors de leur programme libre, ce qui les a laissés à plus de cinq points du tandem canadien.

Duhamel et Radford méritent donc une deuxième médaille aux Jeux de Pyeongchang après avoir contribué à la conquête de l'or du Canada lors de la compétition par équipe.

Avec la troisième place de Duhamel et Radford, le Canada totalise 11 médailles depuis le début des Jeux.