«Le manque de finition...» - Claude Julien

L’histoire se répète pour le Canadien de Montréal. De l'effort, de bonnes occasions de marquer, plus de 40 tirs au filet... et une autre défaite par jeu blanc.

« Si on ne trouve pas le moyen de marquer des buts, on ne gagnera pas de matchs », a dit l’entraîneur Claude Julien après le huitième blanchissage encaissé par le Tricolore cette saison.

« Ce ne sont pas les lancers, ce sont les chances de marquer, dans le fond, qui comptent. On en a eu plusieurs en troisième période. Si on compte tout le match, on en a eu pas mal, mais on ne vient pas à bout de marquer.

« On a eu plusieurs chances de marquer ce soir. On en a probablement 18, ce qui est beaucoup pour les chances de marquer. Ce n’est pas le manque d’attaque, c’est le manque de finition».

À la question d’un journaliste qui a demandé si ce n’était pas difficile pour l’entraîneur de répéter la même chose tellement souvent, Julien a répondu du tac au tac : « surtout quand vous demandez les mêmes questions, oui. »