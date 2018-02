L'Impact bat le Fire de Chicago

BRADENTON, Floride - L'Impact de Montréal a poursuivi ses préparatifs pour la saison 2018 avec une deuxième victoire consécutive, cette fois-ci par la marque de 2-1 contre le Fire de Chicago, mercredi soir au IMG Academy, à Bradenton en Floride.Nicolas

Matteo Mancosu et Nacho Piatti ont trouvé le fond du filet en première mi-temps, avant que Dax McCarthy ne ramène le Fire dans le match après la pause.

Rigoureux en défensive

«Nous avons la satisfaction de la victoire. Nous avons livré une grosse bataille, c'était un bon match amical avec beaucoup d'intensité, a dit l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde. Tout n'a pas été parfait, mais nous avons été bien organisés. Les joueurs ont bien travaillé et ont bien respecté les consignes. Nous avons été réalistes et ça nous a récompensés. Nous n'avons pas toujours eu la possession, mais c'était volontaire. Nous nous organisons pour être solides et je pense que nous l'avons été aujourd'hui.»

«On a mis beaucoup d'accent sur le jeu défensif. On savait qu'on affrontait une bonne équipe en possession, a dit le milieu de terrain Samuel Piette. C'était important d'être bien en place, en bloc. On l'a bien appliqué aujourd'hui et ça a payé sur la contre-attaque. On a bien joué nos cartes et on a obtenu un bon résultat.»

Plusieurs changements en deuxième mi-temps

Tous les joueurs du Bleu-blanc-noir sur le terrain en première mi-temps ont cédé leur place à un coéquipier après la pause, sauf le défenseur central Diallo. L'effet n'a pas été ressenti outre mesure et la rigueur défensive s'est poursuivie jusqu'à la fin du match.

«Le but que nous avons concédé est venu sur phase arrêtée. C'est décevant, mais d'un point de vue structurel, nous sommes satisfaits, a dit le défenseur Daniel Lovitz. Je pense que nous avons été assez solides et nous ne nous sommes pas sentis menacés autant que nous les avons menacés. Nous étions tous sur la même longueur d'onde. L'entraîneur a insisté sur le fait que nous devons être sur la même ligne et que nous devons bouger en unité, ce que nous avons bien appliqué.»

ALIGNEMENT

MTL - Evan Bush (Clément Diop 46'); Jukka Raitala (Daniel Lovitz 46'), Zakaria Diallo, Víctor Cabrera (Thomas Meilleur-Giguère 46'), Michael Petrasso (Chris Duvall 46'); Ignacio Piatti (David Choinière 46'), Saphir Taïder (Ken Krolicki^ 46'), Samuel Piette (Marco Donadel 46'), Shamit Shome (Clément Bahiya* 46'), Raheem Edwards (Michael Salazar 46'); Matteo Mancosu (Anthony Jackson-Hamel 46')

*Joueur de l'Académie de l'Impact

^Joueur à l'essai

CHI - Richard Sanchez (Stefan Cleveland 61'); Rafael Ramos (Christian Dean 61'), Johan Kappelhof (Jorge Corrales 61'), Grant Lillard, Brandon Vincent (Jonathan Campbell 61'); Dax McCarty (Elliot Collier 61'), Mo Adams, Brandt Bronico (Omar Castro 61'), Diego Campos, Jon Bakero (Maximiliano Moreira 61'); Nemanja Nikolic (Albert Ruiz 61')

BUTS

MTL - Piatti (Taïder) 34'

MTL - Mancosu (Edwards) 42'

CHI - McCarty (Campos) 55'

AVERTISSEMENTS

CHI - Vincent 36'

MTL - Mancosu 37'

CHI - Lillard 40'

MTL - Krolicki 53'

MTL - Lovitz 70'

CHI - Dean 87'

CHI - Castro 89'

L'Impact poursuivra sa préparation contre les Tampa Bay Rowdies, ce samedi à 19h30 au Al Lang Stadium, contre le Philadelphia Union, le mercredi 21 février au Joe DiMaggio Sports Complex, puis face au New York City FC, le samedi 24 février à 17h au Al Lang Stadium.

L'équipe amorcera la saison à Vancouver le 4 mars, puis à Columbus le 10 mars, avant de disputer son match d'ouverture locale le samedi 17 mars à 15h au Stade olympique contre son grand rival, le Toronto FC.