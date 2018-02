Les Canadiens joueront ce soir contre les pauvres Coyotes

À la suite d’une défaite face à l’Avalanche, hier, les Canadiens de Montréal affronteront ce soir les Coyotes de l’Arizona.

Malgré la quarantaine de tirs en direction du gardien de l’Avalanche, Semyon Varlamov, le Tricolore a perdu 2-0, mercredi, au Pepsi Center. C’était la huitième fois que les Canadiens étaient blanchis cette saison.

La rencontre sera radiodiffusée sur le réseau Cogeco Média à compter de 20h30, incluant l'émission d'avant-match avec Martin McGuire et Dany Dubé.

La tâche s’avère plus facile cette fois-ci pour les hommes de l’entraîneur-chef Claude julien. Les Coyotes représentent la pire formation du circuit Bettman en raison de leur pitoyable fiche de 15 victoires, 32 revers et 10 défaites en prolongation.

Les trois meilleurs pointeurs des Coyotes sont les attaquants Clayton Keller (16 buts et 24 mentions d’aide) et Derek Stepan (10 buts et 26 mentions d’aide), puis le défenseur Alex Goligoski (8 buts et 21 mentions d’aide).

Du côté des Canadiens, on ne peut pas s’enthousiasmer énormément non plus. L’équipe montréalaise s’est inclinée devant les trois dernières formations qu’elle a affrontées sur la patinoire.

Elle est au 14e rang du classement de l’Association de l’Est. Le Tricolore est à toute fin pratique exclu d’une participation aux séries éliminatoires.

Vraisemblablement, Carey Price devrait revenir devant le filet des siens, car c’est Antti Niemi qui gardait le but des Canadiens dans le match contre l’Avalanche.

Blessé à la tête par un tir de Zdeno Chara à la mi-janvier, Phillip Danault se rapproche d’un retour au jeu, mais il serait étonnant qu’il soit de la partie face aux Coyotes.

Danault s’est entraîné avec ses coéquipiers pour une troisième journée consécutive, aujourd’hui, au Colorado.

Voici l'alignement probable des Canadiens

Les attaquants

Pacioretty - Byron - Lehkonen

Hudon - Plekanec - Gallagher

Galchenyuk - Drouin - Scherbak

Deslauriers - Froese - L. Shaw

* Danault, Carr, de la Rose

Les défenseurs

Alzner - Petry

Morrow - Benn

Mete – Schlemko

* Jerabek

Les gardiens

Price

Niemi