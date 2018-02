Marian Gaborik ne s'attendait pas à être échangé aux Sénateurs

Marian Gaborik a reconnu que l'échange qui l'a envoyé aux Sénateurs d'Ottawa l'avait surpris, mais il a bien l'intention de tirer le meilleur parti de la situation.

L'attaquant âgé de 36 ans et Nick Shore ont été acquis mardi soir, des Kings de Los Angeles en retour de Dion Phaneuf et de Nate Thompson.

Les Kings (30-21-5) demeurent dans la lutte pour une place dans les séries éliminatoires tandis que les Sénateurs (19-27-9) se demandent quels joueurs feront encore partie de l'équipe après la date limite des transactions, le 26 février.

«Chaque joueur veut se retrouver dans les séries et jouer pour la coupe (Stanley), a convenu Gaborik avant la rencontre entre les Sénateurs et les Sabres de Buffalo, jeudi. Los Angeles est vraiment mieux placée qu'Ottawa, mais il reste encore 27 matches à disputer. Il faut prendre un match à la fois et on ne sait jamais ce qui peut se produire. Il faut créer de bonnes habitudes et s'assurer de replacer l'équipe sur la bonne voie pour être prêt à disputer chaque match.»

En 30 matches, Gaborik a marqué sept buts et obtenu autant de mentions d'assistance. Il possède toujours de bonnes capacités pour procurer de l'attaque aux Sénateurs. Pendant l'entraînement matinal, jeudi, il s'est retrouvé avec certains des meilleurs attaquants de l'équipe. Il devrait compléter un trio avec Matt Duchesne et Mike Hoffman.

«Avec un peu de chance, je vais redevenir moi-même et fournir du bon hockey à Ottawa», a-t-il dit.