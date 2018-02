Claude Julien en mode «décisions»

À moins de deux semaines de la date butoir des échanges dans la Ligue nationale, les Canadiens de Montréal abordent le match de jeudi contre les Coyotes de l’Arizona en mode «prise de décisions ».

L’entraîneur Claude Julien a annoncé en après-midi que Byron Froese et Nicolas Deslauriers cèderont leur place à Jacob de la Rose et Daniel Carr en vue du match face aux Coyotes.

Or, ce n’est certainement pas en raison de la piètre qualité du jeu de Froese et Deslauriers que ces derniers ont été retranchés. Ils ont disputé plusieurs bons matchs ces dernières semaines.

« Dans la situation où nous sommes présentement… Il reste peut-être une semaine et demie et on se doit d’évaluer l’équipe de la bonne façon, a dit Julien.

« On a des joueurs qui n’ont pas joué depuis longtemps. On a la chance de les voir ce soir dans un rôle où ils sont frais et dispos. On a la chance d’évaluer notre équipe avant de prendre des décisions qui vont être quand même des grosses décisions. »