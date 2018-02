Battu 5-2 en Arizona: le Canadien atteint le fond du baril

Le Canadien de Montréal peut-il tomber plus bas?

Face à la pire équipe de la Ligue nationale de hockey, le Canadien a subi une quatrième défaite d’affilée, jeudi, à la suite d’un revers de 5-2 contre les Coyotes, en Arizona.

Brendan Gallagher, avec son 21e but de la saison en avantage d’un homme, et Daniel Carr (4e) ont permis au Tricolore (22-28-7, 51 points) d’espérer en troisième période, mais les Coyotes ont riposté avec deux buts à leur tour.

Le but de Gallagher en début de troisième période a mis un terme à une disette de 106 minutes pour les joueurs de Claude Julien qui ont encaissé la défaite lors de 10 de leurs 11 plus récents matchs à l'étranger.

Brendan Perlini, avec ses 15e et 16e buts de la saison inscrits dans un intervalle de 19 secondes en début de deuxième période, Clayton Keller (17e), Tobias Rieder (8e) et Josh Archibald (4e) ont inscrit les buts des Coyotes (16-32-10, 42 points) qui ont remporté un troisième match consécutif.

Le Canadien disputera son prochain match samedi soir à Las Vegas contre les Golden Knights, une équipe qui a 36 points de plus au classement que les Coyotes…

Le déroulement du match

Une pénalité à Clayton Heller a donné un avantage numérique au Canadien tôt dans le match, mais ce sont les Coyotes qui ont profité d'une descente en surnombre. Jordan Martinook a décidé de lancer et Carey Price a fait dévier la rondelle avec son épaule.

Durant la même pénalité, Charles Hudon a servi une passe lumineuse à Nikita Scherbak qui avait le filet ouvert devant lui, mais le gardien Antti Raanta a étiré le bras pour lui voler un but avec un arrêt à couper le souffle.

Le souffle, c'est ce que Price a perdu après avoir été atteint d'un tir dans l'abdomen lors d'une pénalité à Max Pacioretty. Il ne restait qu'une seconde à la pénalité quand les Coyotes ont ouvert la marque par l'entremise d'un but de Clayton Keller, son 17e de la saison, à 13:56.

Deux buts en 19 secondes!

Les Coyotes ont doublé et même... triplé la marque dans les premières secondes de la deuxième période. Dans le premier cas, Brendan Perlini a décoché un tir foudroyant dans l'enclave. Dans le deuxième cas, 19 secondes plus tard, ce même Perlini a surpris et devancé toute la défense du Canadien pour se présenter devant Price qu'il a déjoué avec un tir précis. Les 15e et 16e buts de la saison de Perlini.

Une pénalité aux Coyotes en début de troisième période a permis à Brendan Gallagher - qui d'autre! - d'inscrire son 21e but de la saison. Ce but a donné des ailes aux joueurs du Canadien qui ont tiré de tous les angles par la suite. Daniel Carr, qui avait été réinséré dans la formation par Claude Julien, a touché la cible avec 7:48 de jeu pour rétrécir l'écart à 3-2.

Une très mauvaise pénalité du capitaine Max Pacioretty en zone offensive a toutefois renvoyé les Coyotes en avantage d'un homme et le 8e but de la saison de Tobias Rieder a redonné une avance de deux buts à ces derniers.

Et comme si ça ne suffisait pas, Carey Price a échappé une rondelle sur un tir à première vue anodin de Josh Archibald.