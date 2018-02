Le Sud-Coréen Yun Sungbin maître chez lui

PYEONGCHANG, Corée, République de - Le Sud-Coréen Yun Sungbin a trouvé une façon bien spéciale de souligner le Nouvel an lunaire, décrochant l'or au skeleton, vendredi, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Après avoir terminé au premier rang provisoire, jeudi, après les deux premières descentes de l'épreuve, Sungbin s'est emparé de la tête lors de la quatrième descente grâce à un temps de 50,02.

En vertu d'un chrono cumulatif de 3:20,55, il a devancé de 1,63 seconde son plus proche rival, le Russe Nikita Tregubov, qui est monté sur la deuxième marche du podium. Il s'agit du plus grand écart entre les deux premières positions lors d'une épreuve olympique de skeleton, dépassant l'écart de 1,4 entre l'Italien Nino Bibbia et l'Américain Jack Heaton, en 1948.

Le Britannique Dom Parons (3:22,20) a mis la main sur la médaille de bronze.

Le Canadien Kevin Boyer (3:25,40), de Calgary, a été relégué au 17e rang. Il a connu son meilleur temps lors de la troisième descente de l'épreuve, soit 51,14.