«Personne n’est prêt à lancer la serviette» - Claude Julien

Un déficit rapide de 0-3, deux buts de l’adversaire en 19 secondes, deux buts accordés en avantage numérique lors de pénalités à Max Paxioretty, une rondelle que Carey Price a laissé filer : la liste des choses qui ont déplu à Claude Julien était plutôt longue, après le revers de 5-2 contre les Coyotes.

Invité à commenter la performance de son capitaine – qui n’a pas de tirs au but en deux matchs , Claude Julien a été diplomate.

« Je ne suis pas satisfait de beaucoup de choses.. Vous me connaissez. Il y a des choses que je gère à l’interne et c’est ça que je vais continuer de faire. »

Julien a donné le même genre de réponse quand les journalistes lui ont demandé de commenter la performance de Carey Price.

« Encore là, je vais dire la même chose. Ça n’a pas été un match facile pour (Price). On va gérer beaucoup de choses… Quand tu passes des moments difficiles, tu protèges tes joueurs. Mon but, c’est de ramener du positif à des joueurs qui connaissent des temps durs. »

Peut-on craindre que certains d'entre eux aient lancé la serviette?

« Mon but, c’est de ne pas laisser ces choses-là arriver. Les gars qui vont faire ça, on va les tasser et on va mettre les joueurs qui vont vouloir jouer. Honnêtement, même s’il y a des choses qui ne vont pas bien dans le vestiaire, je ne ressens pas que personne n'est prêt à lancer la serviette. »