Rachel Homan n'a toujours pas savouré la victoire en curling

GANGNEUNG, Corée, République de — La Canadienne Rachel Homan est toujours en quête de sa première victoire en curling aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

La skip d'Ottawa a subi une troisième défaite d'affilée après s'être inclinée 9-8 en bout supplémentaire face à la Danoise Madeleine Dupont, vendredi.

Le Danemark (1-2), a volé un point au 11e bout, mettant fin à un match dont le résultat a longtemps été indécis entre les deux équipes de dernière position.

«J'ai beaucoup vu (Homan) jouer et je l'ai affrontée plusieurs fois et je ne m'attendais pas à ce qu'elle rate ça, a déclaré Dupont. Mais ce sont les Jeux olympiques et chaque pierre a son importance. Et c'est stressant quand vous avez une fiche de 0-2 et que vous risquez de vous retrouver 0-3. N'importe qui peut rater son coup dans ces circonstances.»

Le Canada s'est emparé d'une priorité de 8-6 au huitième bout lorsque la tentative de placement Dupont a raté. Mais le Danemark, qui disposait de la dernière pierre au 10e, a marqué deux points pour créer l'égalité après une tentative ratée de double sortie de Homan.

Le Canada est la seule équipe qui n'a toujours pas savouré la victoire.

«Vous pouvez voir que (le Canada) n'est pas dans une position familière, a ajouté Dupont. C'est différent parce qu'ils ressentent la pression, ce qui n'est pas notre cas.»

Tirant de l'arrière 4-2 au cinquième bout, Homan a inscrit quatre points et a pris une avance de 6-4. Le Danemark a répliqué avec deux points au sixième pour revenir à égalité.

C'est un début de tournoi ardu pour Homan à ses premiers Jeux olympiques. Elle a amorcé le tournoi avec des défaites contre la Corée du Sud et la Suède, jeudi.

Le Canada est champion olympique en titre. Jennifer Jones, de Winnipeg, avait guidé l'équipe canadienne à la médaille d'or aux Jeux de Sotchi en 2014.

Homan, âgée de 28 ans, est triple championne canadienne et championne du monde en titre.

Le Canada affronte les États-Unis, samedi.