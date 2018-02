Les Knights ajoutent une victoire avant la première visite du Canadien

LAS VEGAS - William Karlsson a obtenu le 100e point de sa carrière grâce à son 30e but de la saison et les Golden Knights de Vegas ont vaincu les Oilers d'Edmonton 4-1.

Ryan Carpenter, Jonathan Marchessault et Erik Haula ont aussi marqué pour les Knights, tandis que Marc-André Fleury a repoussé 28 tirs pour améliorer sa fiche à 18-6-2 et il n'est plus qu'à sept victoires du plateau des 400 en carrière.

Leon Draisaitl a privé Fleury du blanchissage avec son 17e de la saison et Cam Talbot a effectué 24 arrêts.