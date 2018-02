La lugeuse Alex Gough célèbre ses médailles malgré la douleur

PYEONGCHANG, Corée, République de — Alex Gough termine ses Jeux olympiques avec deux médailles et une attelle sur le majeur de sa main droite.

L'athlète de 30 ans a obtenu le bronze en luge féminine — la première médaille olympique du Canada dans ce sport —, puis l'argent au relais, avec ses compatriotes Sam Edney, Tristan Walker et Justin Snith.

Un problème d'équipement pendant le relais, jeudi, a toutefois laissé à Gough un souvenir d'après-course inattendu. La fermeture éclair de sa botte de course gauche s'est brisée alors qu'elle devait prendre le départ. Elle n'a eu d'autre choix que de faire la descente malgré tout et d'essayer de ne pas y penser.

«J'arrive à l'arrivée et c'est très inconfortable, donc je veux seulement les enlever. J'ai déchiré la fermeture éclair dès que j'ai quitté la glace.

«Cinq minutes plus tard, lorsque l'adrénaline a commencé à baisser, j'ai réalisé que ça me faisait vraiment mal.»

Donc en plus de recevoir une médaille d'argent avec ses coéquipiers, vendredi soir, Gough s'attendait à passer des radiographies pour son doigt, qu'elle croit peut-être fracturé.

De leur côté, Walker et Snith avaient des souvenirs familiaux avec eux lorsqu'ils ont descendu la piste.

Tristan Walker, 26 ans, course avec l'insigne de l'Aviation royale canadienne de son grand-père dans la manche.

«Il m'a accompagné dans toutes mes courses olympiques et maintenant, il m'a accompagné dans la descente qui m'a valu une médaille», a-t-il souligné.

Justin Snith, qui a lui aussi 26 ans, a quant à lui glissé avec une pièce de deux dollars dans sa botte.

«Ma mère m'a envoyé une pièce de deux dollars avec une note disant: "Voici ton deux dollars chanceux. Utilise-le comme tu veux."

«Je ne l'ai pas pris dans la descente en double, et celle-ci n'est pas allée comme on l'aurait souhaité, donc je l'ai mise dans ma botte et ce fut suffisant j'imagine.»

Le relais a sonné la fin de la carrière de Sam Edey, qui a aussi obtenu une sixième place à l'épreuve individuelle.

Edney et Gough, qui en étaient tous les deux à leurs quatrièmes Jeux, ont constaté que l'équipe nationale de luge a bien changé depuis leurs débuts.

La décision de Luge Canada d'embaucher Wolfgang Staudinger comme entraîneur chef en 2007 a marqué un point tournant pour l'équipe.

«On voit vraiment que ce programme a atteint un niveau où nous pouvons nous opposer aux meilleurs au monde dans toutes les compétitions, non seulement en Coupe du monde, non seulement aux championnats du monde, mais aussi aux Olympiques, et c'est un grand moment pour nous», a noté Edney.