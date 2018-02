Kyries Hebert est libéré par les Alouettes de Montréal

Les Alouettes de Montréal ont libéré vendredi Kyries Hebert, à la demande du vétéran secondeur américain.

Le footballeur de la Louisiane, qui fait six pieds deux pour 220 livres, a disputé les six dernières campagnes avec les Alouettes.

La saison dernière, il a réussi 110 plaqués, deux sacs, provoqué trois échappés et une interception en 18 matchs.

L'athlète de 37 ans a récolté 391 plaqués, dont 21 sacs, en 92 rencontres à Montréal.

Le vétéran de 11 saisons a également porté les couleurs des Tiger-Cats de Hamilton, des Blue Bombers de Winnipeg et des Renegades d'Ottawa.

Plus tard vendredi, le Rouge et Noir d'Ottawa a octroyé un contrat d'un an au joueur autonome.

En 162 matchs dans la Ligue canadienne, Hebert a obtenu 582 plaqués, 145 autres au sein des unités spéciales, 28 sacs, 12 interceptions, deux touchés et provoqué 18 échappés.

À Montréal, il semble qu'il ne figurait pas dans les plans du nouveauu coordonnateur en défense, Khalil Carter, et du conseiller spécial Rich Stubler

«Quand notre personnel d'entraîneurs s'est réuni, nous avons clairement établi les schémas défensifs que nous allions utiliser et le personnel que nous voulions, a déclaré le directeur général du club, Kavis Reed. Nous avons indiqué à Kyries le rôle que nous avions en tête pour lui.

«Il n'a pas accepté ce rôle et par respect pour lui, ainsi que pour toutes les choses qu'il a accomplies pour nous, nous lui avons accordé sa libération.»

Dans un message transmis sur Twitter, Hebert a remercié les Alouettes et les partisans montréalais pour leur appui.