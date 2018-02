Pacte de 2 ans et 16 M$ entre les Mets et John Vargas?

Le lanceur étoile Jason Vargas et les Mets de New York auraient convenu d'un pacte de deux ans, 16 millions $ US selon ce qu'une source au fait des négociations.

L'entente serait confirmée une fois que Vargas aura passé avec succès un examen médical.

Vargas a compilé une fiche de 18-11 avec une moyenne de points mérités de 4,16 avec les Royals de Kansas City la saison passée. Il a été invité pour la première fois au match des étoiles et terminé à égalité en tête pour le nombre de victoires dans les Majeures.

Il a toutefois connu une baisse de régime en deuxième moitié de saison et le gaucher de 35 ans était l'un des quelque 85 joueurs autonomes toujours sans contrat à l'ouverture des camps d'entraînement la semaine dernière.

L'entente a été rapportée en premier par FanRag Sports, tandis que les termes financiers ont été dévoilés par MLB.com. Plusieurs médias rapportent que l'entente comprend des bonis de performance et une clause d'option à la discrétion des Mets pour 2020.