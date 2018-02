Federer devient le n.1 le plus âgé de l'histoire (vidéo)

ROTTERDAM, Pays-Bas - À 36 ans, Roger Federer est devenu le joueur le plus âgé de l'histoire du tennis à être couronné numéro un mondial.

Federer a confirmé son retour au sommet du classement mondial de l'ATP pour la première fois en plus de cinq ans en vertu d'un gain en quart de finale du tournoi ABN AMRO, à Rotterdam, vendredi.

En un peu plus d'une heure de jeu, le Suisse a eu le dessus 4-6, 6-1, 6-1 face au Néerlandais Robin Haase.

«De revenir première raquette mondiale et de pouvoir le faire à 36 ans, presque 37, c'est vraiment un rêve devenu réalité, a affirmé Federer. Je ne peux pas y croire.»

Lundi, Federer surclassera son rival de 31 ans Rafael Nadal en regagnant le premier rang mondial. L'athlète de 36 ans a poursuivi cette quête durant plus de cinq ans et brisera le record établi par Andre Agassi, qui avait pris les commandes du classement à 33 ans.

«D'atteindre le premier rang, c'est l'un des plus beaux accomplissements dans notre sport, si ce n'est pas l'ultime objectif», a poursuivi Federer.

«Parfois, en début de carrière, tu te ramasses au premier rang parce que tu fais très bien. Un peu plus tard, tu tentes d'y parvenir à nouveau et tu l'arraches à quelqu'un d'autre qui le mérite aussi, et lorsque tu es plus vieux, tu sens qu'il faut que tu redoubles d'ardeur pour y parvenir. Alors, c'est probablement le plus bel et le plus grand honneur de ma carrière.»

Champion du tournoi en 2005 et 2012, Federer croisera le fer avec le gagnant du duel entre Andreas Seppi et Daniil Medvedev, en demi-finale, samedi.

Haase avait promis de faire chaude lutte à Federer et a brisé le vainqueur au neuvième jeu, en plus d'ajouter un as, pour remporter la première manche 6-4.

Mais Federer a repris le contrôle du duel et a disposé facilement de Haase au deuxième set, inscrivant 11 points sans riposte pour l'emporter 6-1.

Le Suisse a par la suite brisé Haase rapidement au troisième set pour prendre les devants 3-0, et ainsi sceller la victoire.