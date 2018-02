Mikaël Kingsbury a confirmé avec sa médaille d’or à Pyeongchang qu’il était le «King» incontesté de l’épreuve des bosses en ski acrobatique.

Le skieur de Saint-Agathe-des-Monts a terminé ses Jeux olympiques, mais il est encore à Pyeongchang où il encourage les autres athlètes canadiens. Il s’est entretenu avec Mario Langlois aux Amateurs de sports, vendredi en début de soirée.

«Je suis ici jusqu’à la fin des Jeux, a-t-il dit. Je veux aller voir d’autres coéquipiers dans d’autres sports et continuer à célébrer.»

Si Kingsbury avait visualisé depuis des années la conquête d’une médaille d’or olympique, il ne savait pas trop à quoi s’attendre sur les sensations dans les jours suivant la victoire.

«Je pense que tu ne peux pas vraiment visualiser le «buzz» qui vient avec, a raconté Kingsbury. Tu ne peux jamais être prêt à tout ce qui peut se passer après. Je reçois tellement de messages, je suis vraiment chanceux de vivre ça. J’ai travaillé fort et c’est le fun de savoir que j’ai tout le Québec et le Canada derrière moi.»

Il s’est d’ailleurs entretenu au téléphone avec le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, après son triomphe olympique.

Mikaël Kingsbury est reconnu pour sa très grande capacité de concentration et de contrôle du stress et de la pression inhérents aux compétitions de haut niveau. C’est en partie ce qui a fait la différence lors de sa descente olympique.

«Au fur et à mesure que la descente allait, je me sentais de mieux en mieux sur mes skis, a-t-il expliqué…. j’avais juste besoin de garder ça simple …quand j’ai croisé la ligne d’arrivée, le soulagement et l’émotion c’était vraiment incroyable…»

S’il n’avait pas encore la certitude d’une médaille d’or à ce moment-là, Mikaël Kingsbury savait toutefois qu’il venait de réaliser la performance dont il rêvait depuis l’âge de 9 ans.