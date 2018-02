Le Québécois Alex Harvey renonce au relais 4x10 km

PYEONGCHANG, Corée, République de — Alex Harvey a fait une croix sur l'épreuve du relais 4x10 kilomètres aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Harvey, âgé de 29 ans, meilleur fondeur de l'histoire au Canada, tente de remporter la première médaille olympique de l'histoire du pays en ski de fond masculin. Il avait d'abord prévu prendre part aux six épreuves — quatre individuelles et deux par équipes — du programme masculin à Pyeongchang.

À la suite de cette décision, c'est Len Valjas, de Toronto, Graeme Killick, de Fort McMurray, en Alberta, Russell Kennedy, de Canmore, en Alberta, et Knute Johnsgaard, de Whitehorse, au Yukon, qui disputeront le relais 4x10 km, dimanche.

Harvey devrait participer au sprint par équipes en compagnie de Valjas, mercredi, puis au 50 km classique, samedi prochain. Il est champion du monde en titre au 50 km style libre.

Pour sa première épreuve aux jeux dimanche dernier, le fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges a été dans le coup jusqu'à 1,5 km de l'arrivée au skiathlon de 30 km mais il a finalement terminé à la huitième position.

«Le podium était encore réaliste jusqu'à l'avant-dernière montée, avait décrit Harvey après sa course. C'est une déception, clairement. Aujourd'hui, c'est moi qui n'avait pas les jambes. Je n'ai que moi-même à blâmer.»

Deux jours plus tard, il a connu une contre-performance, ne parvenant pas à franchir les qualifications du sprint classique et se classant à la 32e position.

Vendredi, Harvey a fourni un bel effort et a conclu l'épreuve du 15 km style libre en septième position. Il a terminé à 35,5 secondes du Suisse Dario Cologna et il était satisfait de sa performance.

«Un top-10 comme ça, c'est toujours bon même si aux Jeux, ce sont les médailles qui comptent et que le reste ne veut pas dire grand-chose, a-t-il confié après sa course. J'ai eu une bonne course, même une très bonne course. Il me manquait juste une petite étincelle pour aller chercher le podium.»