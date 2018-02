Olivier Rochon passe en finales des sauts à Pyeongchang

BOKWANG, Corée, République de — Le Québécois Olivier Rochon n'a pas manqué sa chance de se faire valoir dès sa première occasion en qualifications des sauts acrobatiques, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Après avoir échoué à se qualifier pour les Jeux de Vancouver en 2010 et de Sotchi en 2014, Rochon s'était assuré de vivre dans le moment présent samedi soir en inscrivant sur ses skis les codes régionaux 819, 613, 514 et 418, notamment.

«Ce sont tous des endroits où j'ai vécu, où j'ai grandi et où se trouvent mes amis, a-t-il expliqué. Sur l'autre ski, c'était écrit 'blood, sweat and tears', parce que je trouvais que ça résumait assez bien ma carrière sportive jusqu'ici.»

D'un tempérament plutôt calme, le principal intéressé a indiqué qu'il s'était surpris lui-même au haut de la pente à être encore plus serein qu'avant une épreuve de la Coupe du monde.

«J'ai maintenant beaucoup d'expérience — ça fait 12 ans que je fais ça —, et je pense que dans les dernières années je m'en faisais un peu trop avant les épreuves, a évoqué le sauteur de Gatineau. Je suis donc arrivé ici en voulant être calme, 'groundé', et c'est exactement ça que j'ai fait.»

Rochon a récolté 124,34 points pour son triple saut arrière avec quatre vrilles, dont deux sur la deuxième rotation (Back Full-Double Full-Full). Il a ainsi pris le sixième rang provisoire de la première manche, mais demeurait inquiet car le champion olympique de Sotchi était le dernier à s'exécuter.

«C'était ça le plan; nous voulions passer dès la première manche dans le top-6, a raconté Rochon. C'est sûr qu'après avoir appris mon score, j'étais vraiment content, sauf que je m'inquiétais parce que le sauteur du Bélarus Anton Kushnir — le champion olympique à Sotchi — passait derrière moi.»

Kushnir a toutefois reçu une note de 120,80, ce qui l'a relégué en 11e position de la première manche. Ce résultat confirmait du même coup l'accès direct de Rochon aux finales des sauts, qui auront lieu dimanche soir au Parc à neige Phoenix.

«Je pensais sincèrement qu'il allait me battre et me forcer à prendre part à la deuxième manche de qualifications, mais je pense que les juges ce soir mettaient beaucoup l'emphase sur la hauteur du saut. Et le sien était beaucoup plus petit», a-t-il commenté.

Le sauteur âgé de 28 ans a toutefois confié qu'il n'était pas totalement satisfait de sa performance.

«J'ai fait une petite erreur sur mon saut, mais heureusement personne ne l'a vue, a évoqué Rochon. Au départ, j'étais vraiment trop penché vers l'avant, mais je viens de regarder la reprise au ralenti et on ne le voit carrément pas. Mon entraîneur l'a vue, par contre, donc on va corriger ça pour demain (dimanche).»

Aux Jeux de Sotchi en 2014, le Canadien Travis Gerrits, maintenant à la retraite, avait pris le septième rang de la compétition. Un résultat qu'espère améliorer Rochon.

«En finale, je vais exécuter le même saut, plus deux autres différents avec quatre vrilles à des endroits différents, a-t-il mentionné. Parmi eux, il y en a un que je pratique depuis quatre ans sur l'eau et que j'ai fait une fois l'année passée, ainsi qu'une fois cette semaine, et ça c'est bien passé.

«Nous avons quelques plans, parce que ça devient très stratégique en super-finale, donc dépendant de ce qui va se produire j'espère pouvoir le faire. Mais sinon, on va y aller un saut à la fois», a résumé Rochon.

Pour Irving, c'est l'expérience qui rentre

Son coéquipier Lewis Irving, qui participe lui aussi à ses premiers Jeux, n'a pas eu autant de chance que Rochon. Il a raté l'atterrissage de ses deux sauts et terminé 24e parmi les 25 participants de l'épreuve en vertu d'un score de 87,17 points.

Irving a notamment confié qu'il avait tenté le tout pour le tout en deuxième manche, en effectuant un saut arrière triple avec quatre vrilles, dont deux sur le premier saut dès l'envol (Back Double Full-Full-Full).

«C'est un saut que je n'ai pas pu pratiquer ici cette semaine, mais je l'ai quand même bien réussi, sauf à l'atterrissage. Nous avons manqué un peu de temps à l'entraînement, avec le vent et les conditions, et je m'étais dit que je ne le ferais que si j'en avais besoin. Et j'en ai eu besoin», a-t-il commenté.

Le sauteur de Lévis, qui est âgé de 22 ans, n'a donc pas été retenu parmi les 12 sauteurs qui aspireront au podium olympique. Cela ne l'a toutefois pas empêché de savourer le moment.

«Mon but cette année c'était de me rendre aux Olympiques et de pouvoir me mesurer aux meilleurs au monde, a dit Irving. C'est sûr que je suis un peu déçu du résultat final, mais bon, c'est une première expérience et je suis certain qu'il va y en avoir d'autres.»