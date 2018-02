«C'est une émotion qu'on ne peut pas vraiment décrire» - Samuel Girard

GANGNEUNG, Corée, République de — Le sort a été cruel pour Charles Hamelin, mais bienveillant pour Samuel Girard.

Girard s'est qualifié pour la finale du 1000 mètres à la suite de ce qui a semblé être une pénalité contre Hamelin et le patineur de Ferland-et-Boilleau a remporté l’or, samedi, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

« C'est une émotion qu'on ne peut pas vraiment décrire, a dit Girard, qui est âgé de 21 ans. Quand tu franchis la ligne d'arrivée, ç'a pris quatre ans de travail et trois courses pour en arriver là. En patinage de vitesse, il peut se produire beaucoup de choses en peu de temps. Je suis simplement content d'avoir réalisé cet exploit-là, de le vivre ici avec la foule et mes parents qui sont là. »

Girard a survolé la finale en une minute 24,650 secondes. L'Américain John-Henry Krueger a obtenu la médaille d'argent tandis que le Sud-Coréen Yira Seo a complété le podium.

La nouvelle sensation canadienne s’est maintenue à l’avant du peloton. Krueger et lui ont ainsi évité la chute du Hongrois Shaolin Sandor Liu qui a emporté Seo et son compatriote Hyojin Lim.

Girard a levé les bras en franchissant la ligne d’arrivée et a pointé ses index au ciel.

« J'ai entendu un gros freinage et un boum dans le matelas, a raconté Girard au sujet de la chute derrière lui dans le virage avant le début du dernier tour. Je me suis concentré sur ma vitesse, mon énergie, jusqu'à la fin.

« De me placer en avant, même si ça demande un peu plus d'énergie... c'était la dernière course de la journée et on y allait pour une médaille. À la fin, je ne sentais plus mes jambes même si elles me faisaient mal. »

Après la confirmation du résultat, Girard a enlacé son entraîneur Derrick Campbell avant de tourner au centre de la glace avec son plus large sourire. Il est ensuite allé rejoindre Hamelin, qui l’a félicité par-dessus la bande.

« Il aurait aimé l'avoir cette médaille d'or-là, mais il est content que ce soit moi qui l'aille, a dit Girard. C'était un beau moment. C'est un peu passer le flambeau, c'est un peu ça l'image. »

« Charles a joué un rôle énorme auprès de lui, a rappelé Campbell. Il est l'un des meilleurs au monde dans ce sport et il était le mentor idéal pour Sam.»

Autre déception pour Hamelin

Girard avait terminé quatrième lors du 1500m, samedi dernier, tandis que Hamelin avait été pénalisé en finale.

Encore une fois, Hamelin a été déçu de la conclusion prématurée de sa soirée de travail en demi-finale.

« Je me suis accroché avec l'Américain (Krueger) dans la ligne droite. J'ai perdu l'équilibre et j'ai pris le virage trop large, a raconté Hamelin, qui participe à ses quatrièmes et derniers Jeux. J'ai voulu protéger ma place parce que je savais qu'il y avait une chance qu'on me dépasse par l'intérieur.

« Il y avait Sam d'un côté et un autre patineur a essayé de passer à l'intérieur au même moment. (...) C'est plate parce que j'avais les jambes pour faire beaucoup mieux. »

Hamelin, âgé de 33 ans, ne pourra donc pas ajouter le titre olympique de 1000m à son palmarès, lui qui avait déjà obtenu l'or au 500m à Vancouver en 2010 et au 1500m à Sotchi en 2014.

« Je l'ai réalisé dès que j'ai vu la décision, a dit le patineur de Sainte-Julie. C'était officiel. C'est certain que j'aurais aimé ça, mais je ne peux pas m'apitoyer sur mon sort. »

Hamelin aura encore deux occasions de se racheter. Girard et lui participeront aux 500m et au relais 5000m, jeudi.

Il s'agira aussi pour Hamelin d'une dernière chance d'égaler la marque canadienne de Marc Gagnon et François-Louis Tremblay en patinage courte piste avec cinq médailles. S'il parvenait à monter deux fois sur le podium, il rejoindrait Cindy Klassen et Clara Hughes en tant qu'athlètes le plus décorés de l'histoire du Canada aux Olympiques.

Et si jamais Hamelin ne parvient pas à quitter Pyeongchang avec une médaille, il pourra au moins se consoler en disant que le flambeau est entre de bonnes mains.