«J'ai couru en suivant mon instinct» - Kim Boutin

GANGNEUNG, Corée, République de - La Sherbrookoise Kim Boutin n’a pas eu à vivre un long supplice cette fois avant de recevoir la confirmation qu’elle avait gagné le bronze aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Quatre jours après avoir été lancée dans un tourbillon quand la disqualification de la Sud-Coréenne Minjeong Choi lui a permis de monter sur la troisième marche du podium au 500 mètres, Boutin a répété son exploit au 1500m, samedi.

La patineuse de vitesse courte piste a célébré au centre de la patinoire avec un drapeau canadien sur le dos.

« Je ne veux rien enlever à ma médaille du 500m parce que je la mérite et je suis contente de l'avoir, mais après tout ce qui s'est passé, le courage que ça m'a pris, je me dis: "Kim, tu la mérites celle-là aussi".

« C'est certain que de remporter la médaille à la ligne... j'étais joyeuse, vraiment contente », a-t-elle raconté.

Choi a fait la joie du public au Palais des glaces de Gangneung en triomphant en deux minutes 24,948 secondes, devant la Chinoise Jinyu Li (2:25,703). Boutin a complété l'épreuve en 2:25,834.

Marianne St-Gelais, de Saint-Félicien, et Valérie Maltais, de La Baie, n'ont pas réussi à franchir les demi-finales.

« J'ai couru en suivant mon instinct, c'est comme ça que je fonctionne, a indiqué Boutin. La meilleure solution, c'est de laisser parler l'artiste en moi, ça fait en sorte que je ne me pose pas trop de questions.

« Je laisse les choses venir, je vois les opportunités et je les prends .»

Harcèlement

Boutin a surmonté la controverse qui a suivi son premier podium olympique. Elle a été victime de harcèlement en ligne à la suite du résultat de mardi puisqu'elle avait profité de la disqualification de Choi pour accéder à la troisième marche du podium. Elle avait dû activer la fonction « privé » de ses comptes Twitter et Instagram pour fermer la porte à ses détracteurs. La foule au Palais des glaces de Gangneung n'a pas réagi d'une manière ou d'une autre lors de la présentation de la patineuse âgée de 23 ans.

« Je ne peux pas le cacher, ça m'a fait de la peine, a-t-elle raconté, brisant finalement le silence imposé par les responsables de la délégation canadienne à Pyeongchang. J'ai voulu tourner la page rapidement, mais rendu ici, ç'a été une claque au visage pendant l'échauffement... toutes les émotions. »

Boutin a raconté avoir fait l'accolade à Choi lorsqu'elle l'a croisée dans la cafétéria du village des athlètes au lendemain de la finale controversée.

« Ça faisait partie de mon cheminement pour passer à autre chose, a-t-elle indiqué. C'était un cas isolé. Ce n'est pas toute la Corée qui est comme ça. »

L'appui des athlètes

Elle a aussi été accueillie à bras ouvert par les autres athlètes dans le vestiaire deux jours après l'incident, à son retour à l'entraînement.

« J'avais beaucoup de peine, mais ils m'ont pris en cercle pour me donner de l'énergie, pour me dire que c'était un cas isolé et que je ne devais pas m'en faire avec ça. Ç'a m'a donné beaucoup de courage. »

Boutin a encore une fois célébré avec St-Gelais à sa sortie de la patinoire. Il s'agissait d'un baume pour celle qui célébrait son 28e anniversaire de naissance.

St-Gelais avait été disqualifiée lors des quarts de finale du 500m, mardi, et elle a chuté à la suite d'un contact avec la Sud-Coréenne Alang Kim lors des demi-finales du 1500m, samedi. Elle a été disqualifiée de nouveau pour la forme puisqu'elle n'est pas revenue compléter le virage à la suite de sa chute.

« Mon patin a piqué dans la glace, a résumé St-Gelais. Oui, la Coréenne m'a mis de la pression, mais rien pour être pénalisée. C'est moi, j'étais serrée, le dépassement aurait fonctionné, mais mon patin a piqué.

« Oui, je suis déçue du dénouement, mais je ne suis pas déçue parce que j'étais là physiquement, mentalement et tactiquement. »

De son côté, Maltais a indiqué ne pas avoir été ralentie par une entorse à une cheville subie avant même son premier entraînement à Pyeongchang. Elle a aussi été pénalisée lors de sa demi-finale.

« Je pense que je suis contente de ma course, mais déçue du résultat, a dit la patineuse âgée de 27 ans. Je voulais une finale A, je voulais un podium. »

St-Gelais et Maltais auront l'occasion de se racheter lors de la présentation du relais 3000m, mardi, et du 1000m, jeudi. Pour sa part, Boutin visera déjà la troisième médaille olympique de sa carrière.