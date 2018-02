Claude Julien en a marre

C’est un Claude Julien fulminant qui a rencontré les médias après la défaite de son équipe 6-3 contre les Golden Knights à Las Vegas.

Contrairement à son habitude, l’entraîneur des Canadiens n’a pas cherché des éléments positifs dans la performance de ses joueurs.

«On n’est pas du tout satisfait de notre match de ce soir, pour moi ce n’est pas acceptable, a-t-il d’abord déclaré. Je n’ai pas aimé notre match du tout, même s’il y a des choses qui ont bien paru. On n’a pas gagné le match et on ne le méritait pas.»

Julien n’a pu que constater que ses joueurs ont commis beaucoup trop d’erreurs.

«On a trouvé le moyen de perdre ce soir, c’est aussi simple que ça, a-t-il affirmé.»

L’entraîneur a été lapidaire lorsqu’il a été question des buts marqués à partir de l’enclave, alors que les attaquants semblaient aux abonnés absents dans leur soutien aux défenseurs.

Pour Julien il est clair que les attaquants doivent se replier pour venir aider la brigade défensive dans l’enclave.

«Ce n’est pas aux défenseurs de couvrir ces espaces-là, a-t-il dit. Il y a pas mal de responsabilités pour tout le monde pas seulement pour les défenseurs.

La moutarde est montée au nez du vétéran entraîneur quand il a été question des buts rapides marqués par l’adversaire. Lorsqu’on lui a fait remarquer que c’était une situation récurrente cette saison, sa réponse a été on ne peut plus cinglante.

«T’a raison, a-t-il dit, du feu dans les yeux. »

Quand le journaliste c’est demandé si c’était une question de concentration, Claude Julien s’est emporté.

«Écoute, je suis frustré, là, a lancé Julien. Je ne sais pas c’est quoi, je te dis que ce n’est pas acceptable, c’est ce que j’ai dit du match de ce soir.»

Claude Julien a alors mis fin abruptement au point de presse des médias francophones, invitant les anglophones à poser leurs questions.