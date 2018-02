Taïder et Petrasso brillent dans la victoire de l'Impact

L’Impact a récolté un troisième gain en trois matchs à l’entrainement en battant les Rowdies de Tampa Bay de la USL, 2-1. Le nouveau venu Saphir Taïder a touché la cible en premier pour l’Impact, son premier du camp dans l’uniforme Blue-Blanc-Noir.

Piatti a marqué le but d’assurance; c’était son deuxième du camp.

On semblait se diriger vers une première demie sans histoire au Al Lang Stadium à St. Petersburg, alors que le défenseur Michael Petrasso montait sur l’aile droite.

Avant d’arriver à la ligne des buts, il a centré le ballon vers le filet. Ç’a touché un défenseur adverse au passage, le ballon a poursuivi sa route vers le filet.

C’est alors que Taïder, nouveau joueur désigné, a foncé au filet tête première touchant la cible, sur un ballon dévié à bout portant. C’était 1-0 à la 44e minute de jeu. Les deux équipes sont entrées au vestiaire avec cette marque à la mi-temps.

À la 57e minute de jeu, l’Impact cafouille dans sa surface. Petrasso sauve les meubles en arrêtant un tir à bout portant sur la ligne des buts. Sur le retour, Raheen Edwards a fait faute dans la surface provoquant un penalty.

Heureusement pour l’Impact, Evan Bush a bloqué le faible tir de Georgi Hristov, en plongeant à sa gauche. Les Rowdies ont passé les 5 minutes suivantes à menacer sans succès la cage de Bush,.

Tampa Bay a finalement créé l’égalité à la 75e minute sur un lobe de Jochen Graf, dans la surface.

Bush a été devant la cage de l’Impact pendant tout le match. Le nouveau protégé de Joël Bats n’a accordé qu’un seul but en 180 minutes de jeu depuis le début du camp, mais les bonnes chances de marquer des équipes adverses se font rares.

Quelques minutes seulement après le but égalisateur, Petrasso encore lui, a trainé quatre joueurs des Rowdies sur son dos en montant sur l’aile droite. Il a refilé à Taïder dans l’axe, qui a donné à Piatti sur la gauche. Nacho a battu le gardien d’un tir facile au deuxième poteau.

«Je ne voyais que des chandails verts autour de moi, racontait Petrasso après le match. J’ai bataillé le plus longtemps possible jusqu’à ce que je vois Taïder libre. Je lui ai donné le ballon et le résultat était parfait.»

Taïder termine le match avec un but et une passe, Petrasso récolte deux passes.

«Les deux buts sont pour lui (Petrasso) selon moi, a lancé Taïder, c’est lui qui fait tout le travail sur ces buts.»

Rémi Garde a lancé ses gros cannons dans la mêlée dès le début du match. Une seule surprise, le jeune Shamit Shome a obtenu un deuxième départ de suite aux côtés de Samuel Piette et Taïder au centre du terrain.

«Je le répète, avec les joueurs que j’ai à ma disposition, Shamit me semblait le meilleur pour jouer à l’opposé de Taïder, a expliqué, l’entraineur Rémi Garde. Mes options sont limitées donc j’y vais avec ceux que j’ai sous la main.»

Notons que Jeisson Vargas, Louis Béland-Goyette et David Choinière ont tous raté le match pour cause de blessures mineures.

Malgré la victoire, Garde semblait insatisfait de la performance des siens.

«Je les ai félicités pour la victoire, mais il y a la façon aussi. Ils ont trouvé le moyen de nous déstabiliser. Donner trois ou quatre bonnes chances de marquer à un club de la USL, je pense que l’on peut faire mieux. Avec tout le respect que j’ai pour cette équipe.»

C’était le troisième match présaison de l’Impact. Le prochain aura lieu mercredi soir au Joe Dimaggio Stadium à Clearwater. L’Impact y affrontera l’Union de Philadelphie à 19h30.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports