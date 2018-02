À surveiller lundi à Pyeongchang

PYEONGCHANG, Corée, République de — Tessa Virtue et Scott Moir entament leur dernière compétition olympique en danse sur glace, lundi, et la planchiste Laurie Blouin reprend la compétition avec l'épreuve de big air. Voici cinq événements qui méritent d'être suivis:

GARDE MOI LA DERNIÈRE DANSE — Les Ontariens Tessa Virtue et Scott Moir entreprennent la compétition avec la présentation de la danse courte. Les Jeux de Pyeongchang se veulent leur troisième et dernière présence olympique après avoir raflé l'or à Vancouver en 2010 et l'argent à Sotchi en 2014. Ils ont aussi gagné l'argent (2014) et l'or (2018) au concours par équipes.

LA REPRISE — L'équipe canadienne de hockey féminin cherchera à obtenir son billet pour la finale en affrontant l'équipe des athlètes olympiques de Russie. Le Canada a vaincu les Russes 5-0 à son match d'ouverture en ronde préliminaire. Le Canada a été de toutes les finales depuis que le hockey féminin a fait ses débuts aux Olympiques en 1998 et il a remporté l'or lors des quatre derniers Jeux.

RACINE HAWAÏENNE — Le Britanno-Colombien Justin Kripps est à la barre de l'un des trois équipages canadiens en bobsleigh à deux. Mais cet espoir de médaille a passé une partie de son enfance bien loin d'une piste de bobsleigh. Kripps est né à Hawaï et sa famille a partagé son temps entre cet état ensoleillé et la côte de la Colombie-Britannique avant de s'installer de façon permanente au Canada.

SENSATIONS FORTES — La compétition de big air en surf des neiges fait ses débuts olympiques avec la présentation de deux rondes de qualification chez les dames. Le Canada est représenté par Laurie Blouin, de Stoneham, Spencer O'Brien, de Courtenay, en Colombie-Britannique, et Brooke Voigt, de Fort McMurray, en Alberta. Blouin a remporté une médaille d'argent en slopestyle à ces Jeux après avoir subi une blessure à la tête à l'entraînement. Les planchistes en big air s'élancent d'une rampe de 49 mètres avec une inclinaison de 40 degrés où elles défient la gravité en effectuant des figures.

ENCORE DU CURLING — L'équipe de Rachel Homan d'Ottawa affronte le Japon chez les dames tandis que le quatuor de Kevin Koe de Calgary fait face aux États-Unis chez les hommes alors que le tournoi rotation de curling se poursuit. Le Canada a gagné les trois derniers titres olympiques chez les hommes et il a également mis la main sur la médaille d'or chez les dames il y a quatre ans.