Ski de fond: la suprématie norvégienne se poursuit

PYEONGCHANG, Corée, République de — Johannes Hoesflot Klaebo s'est emparé du drapeau norvégien alors qu'il se dirigeait vers la ligne d'arrivée et l'a agité, confiant que la disette de 16 ans sans médaille d'or de son équipe au relais 4 x 10 km chez les hommes touchait à sa fin.

Le drapeau rouge, bleu et blanc est toutefois devenu une habitude sur le podium aux Jeux de Pyeongchang, en particulier en ski de fond où la Norvège écrase la compétition.

La Norvège a remporté cinq des huit médailles d'or possibles dans cette discipline, et 11 médailles au total. Le record pour le plus grand nombre de médailles en ski de fond lors des mêmes Jeux olympiques est de 13, établi par l'Union soviétique à Calgary en 1988.

Avec quatre épreuves encore à disputer, ce record pourrait tomber.

«Ça va bien, a déclaré l'entraîneur norvégien Tor Arne Hetland. C'est le sport national en Norvège, c'est donc un sport important pour nous.»

Le quatuor formé de Didrik Toenseth, Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krueger et Klaebo a triomphé en une heure 33:04,9 minutes, soit presque 10 secondes devant l'équipe des athlètes olympiques de Russie, qui sont toujours en quête de leur première médaille d'or olympique à Pyeongchang. La France est montée sur la troisième marche du podium.

Le relais canadien, formé de Len Valjas, Graeme Killick, Russell Kennedy et Knute Johnsgaard, s'est classé 9e, à 3:41 des vainqueurs. Rappelons que Alex Harvey avait choisi de faire l'impasse sur cette épreuve. Le fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges a choisi de se ménager en vue des deux dernières épreuves à son programme, le sprint par équipes en compagnie de Valjas, mercredi, puis le 50 km, samedi prochain.

Il s'agit de la première médaille de la Norvège à cette épreuve depuis 2002, un point très sensible pour cette nation fière dans son sport d'hiver de prédilection.

«Il était temps», a ajouté Hetland avec un large sourire.

Il a précisé que le relais est l'épreuve la plus importante en ski de fond pour les Norvégiens.

«Dans les épreuves individuelles, vous skiez pour vous, a-t-il déclaré. Au relais, vous skiez pour l'équipe, pour les skieurs plus âgés et pour tout le pays.»

Klaebo est peut-être le meilleur skieur de fond chez les hommes depuis longtemps dans le camp norvégien.

Il semblait en découdre avec le Russe Denis Spitsov pendant la plus grande partie du dernier relais. Mais avec un kilomètre et demi, Klaebo a facilement dépassé Spitsov à l'intérieur et a filé vers la victoire.

«Je me sentais fort, a déclaré Klaebo. Lors du premier relais, je me suis aussi bien senti et les skis étaient tellement bons que je savais que j'attaquerais à cet endroit au dernier passage.»