Impact de Montréal: Matteo Mancosu veut se racheter 

Mancosu avait un allié de taille en Mauro Biello. Ce dernier lui a souvent donné le bénéfice du doute malgré ses nombreux ratés.

«Je lui ai parlé après le congédiement. Je me sentais particulièrement coupable. Tout part des joueurs et c’est surtout à cause de nous qu’il a perdu son poste. Ça m’attriste. Mauro est un gars de la place, personne n’a marqué plus de buts que lui ici. Parfois le soccer c’est ingrat. Mais on aurait aimé le voir continuer avec ce club, d’une façon ou d’une autre.»

Un objectif de buts pour 2018?

«Quand tu es attaquant, je crois que tu dois toujours viser d’en marquer 10 ou plus. C’est le but que j’aimerais atteindre. Mais sérieusement, c’est le jeu défensif qui doit être notre priorité cette saison. L’an passé nous avons exagéré en accordant vraiment trop de buts. Il faut viser de gagner 1-0.»

Une entre-saison longue, mais occupée.

Mancosu a profité de cette longue entre-saison pour se marier. Sa nouvelle conjointe passera d’ailleurs l’année aux côtés de son amoureux à Montréal et elle en profitera pour compléter un fellowship en médecine dans un hôpital montréalais.