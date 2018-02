Lindsey Vonn n'a pas l'intention de se taire

JEONGSEON, Corée, République de — Lindsey Vonn n'a pas l'intention de changer d'opinion ni d'arrêter de dire ce qu'elle pense, peu importe les attaques dont elle est l'objet via les médias sociaux.

«C'est ce que les intimidateurs veulent que vous fassiez: ils veulent vous vaincre. Et je ne suis pas défaitiste. Je suis moi-même. Je respecte mes valeurs. Et je ne recule pas», a déclaré l'Américaine de 33 ans, lundi, après avoir effectué le troisième chrono de la deuxième descente d'entraînement.

«Je ne suis peut-être pas aussi loquace en ce moment avec mes opinions, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont gagné. Vous savez, je n'ai pas changé d'avis.»

Vonn, la championne olympique de la descente en 2010 et détentrice de quatre titres de la Coupe du monde, a retenu l'attention lorsqu'elle a déclaré à CNN lors d'une entrevue diffusée en décembre qu'elle ne visiterait «absolument pas» la Maison-Blanche si l'équipe olympique américaine y était invitée après les Jeux olympiques d'hiver.

«Je veux bien représenter notre pays, a-t-elle déclaré. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens au sein de notre gouvernement qui le fait actuellement.»

Par la suite, dans la foulée des réactions négatives de certains, elle s'en est tenue à ce qu'elle avait dit et a déclaré aux journalistes lors d'une épreuve de la Coupe du monde: «On m'a demandé mon avis et je l'ai donné. Ce n'est pas nécessairement mon rôle de me mêler de politique, mais en tant qu'athlète, j'ai droit de parole.»

Quand Vonn a terminé à égalité à la sixième place de sa première épreuve en Corée du Sud, le super-G, samedi, des internautes ont écrit plusieurs autres commentaires sur Twitter, faisant un lien entre le fait qu'elle n'est pas montée sur le podium et ses précédents commentaires.

«Avant la course, je ne vais pas sur les médias sociaux. Je peux y mettre un commentaire, mais je ne regarde rien, a-t-elle déclaré. Mais j'essaie toujours de me rappeler que ce sont des gens qui sont derrière l'ordinateur et qu'ils vont dire n'importe quoi.»

Elle a ajouté qu'elle ne va pas laisser ces commentaires négatifs l'empêcher de profiter de ce qu'elle dit être ses derniers Jeux olympiques.

«Il y a, bien sûr, des gens qui me détestent et qui souhaitent que le pire m'arrive. Mais ce n'est pas grave, a dit Vonn en poussant un petit rire. Et vous savez, je le prends pour ce que c'est... À un moment donné, tu dois en rire et te dire que c'est complètement ridicule.»

Vonn est considérée comme la skieuse à battre dans la descente. Cette épreuve a longtemps été son épreuve de prédilection, celle où elle a remporté 42 de ses 81 victoires en Coupe du monde, dont trois victoires consécutives avant les Jeux olympiques.

Elle a aussi gagné quatre médailles en descente aux championnats du monde, dont une d'or en 2009.

Vonn a montré sa grande forme à l'entraînement, réalisant le meilleur chrono dimanche sur le parcours de 2,8 kilomètres. Lundi, elle s'est classée troisième mais elle s'est relevée et a écarté les bras à l'arrivée.

«Elle est définitivement la favorite», a déclaré l'Italienne Sofia Goggia, deuxième à l'entraînement lundi, derrière l'Autrichienne Stephanie Venier, vice-championne du monde l'an dernier.

Une dernière descente d'entraînement est prévue mardi.