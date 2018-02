Dopage au curling: le meldonium, vous dites?

PYEONGCHANG, Corée, République de — Le médaillé de bronze russe en curling, Alexander Krushelnitsky, est accusé de dopage.

Krushelnitsky, qui a terminé troisième en double mixte avec son épouse Anastasia Bryzgalova, a subi un contrôle positif au meldonium, un produit qui a été interdit en 2016.

Voici ce qu'il faut savoir au sujet du meldonium.

------------------

QU'EST-CE QUE LE MELDONIUM?

Il s'agit d'un médicament fabriqué en Lettonie par la firme pharmaceutique Grindeks. Il est facilement disponible en Russie, en Europe de l'Est et dans les anciennes républiques soviétiques, souvent sans prescription. Grindeks explique que le produit est principalement destiné à ceux ayant un trouble cardiaque, mais qu'il peut aussi être utilisé lors d'une «surcharge physique et psychoémotionnelle» chez des sujets autrement en bonne santé. L'inventeur du meldonium, le chimiste Ivars Kalvins, a dit qu'il a été utilisé pour augmenter l'endurance des soldats soviétiques en Afghanistan. Grindeks et Kalvins estiment que le médicament ne devrait pas être interdit dans le monde sportif, la firme assurant qu'il ne «peut pas améliorer la performance sportive, mais il pourrait stopper les dommages aux tissus» lors d'un exercice intense. Le meldonium est surtout connu sous l'étiquette mildronate, même si d'autres noms ont été utilisés.

------------------

POURQUOI EST-IL INTERDIT?

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé en septembre 2015 que le meldonium serait interdit à compter du 1er janvier 2016. Une étude réalisée lors des Jeux européens en 2015, et ensuite publiée par le British Journal of Sports Medicine, a déterminé que 66 des 762 athlètes avaient pris du meldonium, ce que les auteurs ont qualifié «d'utilisation excessive et inappropriée (...) chez une population d'athlètes généralement en santé». Le médicament a été offert aux athlètes russes dans de multiples disciplines, possiblement pour les aider à tolérer des entraînements intenses.

-------------------

QUI D'AUTRE A ÉTÉ PRIS EN FLAGRANT DÉLIT?

La joueuse de tennis Maria Sharapova est l'athlète la plus connue à avoir été chassée pour avoir pris du meldonium. Elle a été suspendue pendant 15 mois après avoir échoué à un test de dépistage lors des Internationaux d'Australie en 2016. Plus de 170 athlètes provenant essentiellement d'Europe de l'Est ont échoué à un test de dépistage peu après l'interdiction du meldonium, y compris des médaillés olympiques dans des disciplines allant du patinage artistique à l'haltérophilie. Le boxeur poids lourd Alexander Povetkin a été privé d'un combat de championnat du monde après avoir échoué à un test de dépistage. Les cas sont plus rares depuis 2016, mais l'équipe féminine junior russe de handball a été disqualifiée du Championnat européen, l'an dernier, quand trois joueuses ont été prises la main dans le sac.

---------------------

QU'EST-IL ARRIVÉ AUX ATHLÈTES QUI ONT ÉCHOUÉ UN TEST?

Pratiquement tous les premiers dossiers ont été fermés quand les athlètes ont assuré qu'il avaient cessé de prendre du meldonium en 2015, avant que le produit ne soit interdit. La concentration habituellement faible détectée du produit appuyait leurs dires, et l'AMA a clos le tout avec une conclusion de «pas de faute ou négligence». Toutefois, ceux qui ont été pris après l'interdiction du produit en janvier 2016 sont passibles de la même pénalité potentielle — une suspension de quatre ans — que pour n'importe quelle autre substance interdite. La suspension de 15 mois imposée à Mme Sharapova était inférieure à la pénalité maximale, parce que le Tribunal arbitral du sport (TAS) a accepté qu'elle ne savait pas que le meldonium était interdit.

----------------------

QU'EST-CE QUI ATTEND KRUSHELNITSKY ET LA RUSSIE?

Le TAS n'a pas encore entendu cette affaire. S'il est reconnu coupable, Krushelnitsky pourrait être chassé et contraint de rendre sa médaille de bronze. Le Comité international olympique (CIO) pourrait interdire aux athlètes russes de marcher sous leur drapeau national lors des cérémonies de clôture, ce qui était envisagé si leur comportement était irréprochable pendant les Jeux de Pyeongchang.