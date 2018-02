Oduro est déçu de son sort chez l’Impact de Montréal

L’attaquant Dominic Oduro commence vraiment à trouver le temps long au camp de l’Impact de Montréal. Il s’est fait dire par le club que son temps de jeu serait limité, et qu’il serait probablement mieux pour lui de se trouver une autre équipe.

Certes, il s’attendait à passer du temps sur le banc. Toutefois, il était loin de s’imaginer qu’il serait tenu à l’écart du terrain pour l’entièreté du camp d’entrainement. Le Ghanéen est isolé du groupe lors des rencontres, en attendant une transaction qui, pour l’instant ne vient pas. Il s’entraine avec le club, mais regarde les matchs du bout du banc.

«J’aurais apprécié me le faire dire l’automne dernier. Quand ils m’ont informé de leur décision, nous étions à quelques jours du début du camp, tous les autres clubs avaient déjà leurs joueurs. Ça complique beaucoup la chose.»

Oduro touche un important salaire de 330 000 $ et n’est pas prêt à laisser une portion de son salaire sur la table. «Je le mérite ce salaire. Je ne vois pas pourquoi je le laisserais tomber. Je ne pense pas être un joueur USL (United Soccer League) non plus. Mon agent cherche des équipes MLS (Major Soccer League), et je sais que mon salaire est un problème. Mais, je sais qu’il y a un moyen pour eux de m’échanger et garder une partie de ce mon salaire. Par contre, il n’y a rien qui bouge.»

Oduro s’attendait à une transaction rapide, qui n’est pas venue. Dimanche matin, il a donc accepté de parler aux journalistes dans le lobby de l’Hotel Hilton à St. Petersburg.

«Je respecte les décisions de l’entraineur. Je ne veux pas être une source de distraction. Mais ça fait 13 ans que j’[évolue] en MLS et je n’ai jamais vu une telle situation. Tant qu’à me payer, pourquoi ne pas me traiter comme les autres ? Je peux aider cette équipe. Quand la transaction arrivera elle arrivera... Je ne crois pas que la situation actuelle soit bonne pour quiconque.»

Une saison difficile

Oduro a connu une saison difficile en 2017, ne marquant qu’un seul but. L’entraineur Mauro Biello l’a utilisé beaucoup moins en deuxième moitié de saison.

Lorsque questionné au sujet de son attaquant samedi, le directeur technique Adam Braz n’a pas voulu entrer dans les détails. «Je ne peux pas dire en ce moment qu’il y a une transaction imminente. Il connait la situation, c’est ça le soccer parfois.»

L’entraineur-chef Rémi Garde avait expliqué au collègue Patrick Leduc de RDS, la semaine dernière, qu’Oduro n’était pas dans les plans d’avenir de l’organisation. Il avait ajouté qu’il se comportait bien, mais qu’il ferait mieux de se trouver une nouvelle équipe.

Evan Bush, le gardien de l’Impact est co-chambreur d’Oduro. Il est aussi un bon ami et surtout son représentant à l’égard de l’association des joueurs. «Tout ce que je peux faire c’est lui offrir mon soutien moral. Il a une bonne attitude, quand même. Il travaille fort lors des entraînements. De toute façon, c’est pas mal hors de son contrôle. J’espère pour lui qu’il puisse percer ici avec nous ou même ailleurs si ça ne fonctionne pas ici.»

Oduro se dit ouvert à un transfert à l’extérieur de la MLS, lorsque la fenêtre s’ouvrira à nouveau.

Le club a préféré ne pas commenter le dossier à la suite des propos de son joueur.