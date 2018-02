Marché des échanges: où en est la valeur de Pacioretty?

Cela fait des semaines que l’on parle de rumeurs d’échange entourant Max Pacioretty, le capitaine du Canadien de Montréal.

À aucun moment, la direction du Tricolore n’a officiellement démenti ces rumeurs, donnant plus de poids à ces dernières.

Cela dit, qu’en est-il de la valeur de Pacioretty en regard de ce qu’elle était il y a deux ou trois mois?

Mario Langlois a posé la question à l’analyste Dany Dubé aux Amateurs de sports.

« La disponibilité du capitaine, c’est une chose, note Dany Dubé. Mais la valeur… C’est l’acheteur qui donne de la valeur. Il y a des équipes qui sont vraiment intéressées à faire l’acquisition de Max Pacioretty, mais elles ne veulent pas nécessairement perdre des joueurs tout de suite.

« Les équipes qui veulent Pacioretty veulent gagner la coupe. On s’entend là-dessus. Les deux équipes qui semblent le plus intéressées sont aux opposées. Il y a St.Louis, qui est vraiment intéressé, ça, c’est clair. Et il y a la Floride, qui a plusieurs matchs en mains face aux équipes avec lesquelles elles se battent (pour une place en séries).

Selon l’analyste, personne ne veut céder un jouer établi, mais un joueur qui va jouer dans un avenir rapproché. On va donner un espoir, mais pas un joueur de l’alignement. Le débat est là. »

