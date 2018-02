Les hockeyeurs canadiens veulent profiter de la vitrine des Olympiques

GANGNEUNG, Corée, République de — Alors qu'Équipe-Canada se prépare à un match quart de finale qu'elle ne peut se permettre de perdre mercredi, on veut profiter de l'occasion qui se présente.

Privée du talent des joueurs de la Ligue nationale, l'équipe canadienne est composée de joueurs qui ont dû emprunter un parcours atypique. À l'image de sa formation, l'entraîneur-chef Willie Desjardins a été évincé de la LNH lorsque les Canucks de Vancouver l'ont congédié en avril dernier.

Ça donne une équipe composée de «cols bleus» qui cherchent à profiter de cette présence inattendue sur la scène olympique. «À chaque match, c'est l'occasion pour l'un d'entre nous de se mettre en évidence, a déclaré le capitaine Chris Kelly. C'est ça l'esprit olympique. C'est une formidable ambiance, c'est un environnement incroyable.»

C'est comme si les Canadiens avaient remis leur billet au valet du stationnement et qu'on leur avait remis les clés d'une Porsche au lieu de leur mini-fourgonnette. Ils veulent tirer le meilleur parti de cette opportunité.

Finlande ou Corée du Sud

Le Canada affrontera le vainqueur du match entre la Finlande et la Corée du Sud, mardi. Et tandis que les Canadiens tentaient de montrer leur respect pour le pays hôte — qu'ils ont battu 4-0 dimanche — il est évident qu'ils se préparaient en vue d'affronter les Finlandais.

Questionné sur le message qu'il a adressé à ses joueurs avant les quarts de finale, Desjardins s'est montré optimiste. «Mon message, c'est que je suis fier de la façon dont ils ont joué, a-t-il déclaré. Je pense qu'ils ont été solides... Je suis content de la façon dont le groupe s'est comporté. Mais maintenant, ça n'a plus d'importance. Maintenant, c'est le match à venir qui compte.»

Le discours officiel de Hockey Canada au tournoi est demeuré très positif, à l'exception de la mise en garde que l'équipe doit hausser son niveau dans les rondes éliminatoires. D'autres observateurs se sont montrés moins entichés par ce qu'ils ont vu de l'équipe.

Si le Canada n'a pas paru très convaincant face à la Corée du Sud et s'est montré inégal lors de la victoire de 5-1 contre la Suisse et la défaite en tirs de barrage de 3-2 contre les Tchèques, l'équipe a néanmoins récolté sept points sur une possibilité de neuf.

Les Canadiens se sont classés au premier rang pour l'efficacité en supériorité numérique en ronde préliminaire, avec un taux de réussite de 45,5 pour cent (cinq en 11) et le quatrième en désavantage numérique (87,50 pour cent).

Le Canada est à égalité avec la Suède avec une différentiel de plus-7, deuxième derrière la formation des athlètes olympiques de Russie (plus-9). Et les Canadiens, qui ont terminé deuxième derrière les Tchèques dans le groupe A, n'ont pas encore tiré de l'arrière en temps réglementaire. «Plus nous jouons ensemble, plus nous avons l'occasion d'être meilleurs», a déclaré Desjardins.

Les joueurs canadiens ont une fiche de 42-14-2 contre les Finlandais aux Olympiques et aux championnats du monde. Le Canada a remporté son unique match contre la Corée dans les mêmes compétitions.

Les Finlandais, classés 5e rang parmi les 12 équipes après la ronde préliminaire, ont fini deuxième derrière la Suède dans le groupe C après avoir défait l'Allemagne 5-2 et la Norvège 5-1 avant de perdre 3-1 contre les Suédois. Les Coréens se sont classés 12e après avoir perdu leurs trois premiers matchs olympiques.

Les autres équipes

Les autres matchs quarts de finale opposeront la République tchèque aux États-Unis; l'équipe russe à la Slovénie et la Suède à la Suisse ou à l'Allemagne.

Si le Canada se qualifie pour les demi-finales, il jouera contre le gagnant du quart de finale impliquant la Suède.

Mardi, après une journée de congé — et quelques critiques au pays en raison de sa décision — Desjardins semblait détendu. «Quand votre équipe joue bien, vous en profitez un peu plus, a-t-il expliqué. Ils ont été bons jusqu'ici.»

Les enjeux seront grands mercredi, a-t-il admis, lorsqu'on lui a demandé de classer au fil de sa carrière l'importance de ce quart de finale aux Olympiques. «Eh bien, maintenant, ça devient le match le plus important, a confié Desjardins. Comme ça devrait être le cas. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Mais j'ai connu beaucoup de septième match et il faut le considérer comme tel. C'est la routine. Il faut être prêt et offrir une solide performance.»