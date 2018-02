Charles Hamelin s'explique mal ses résultats depuis le début des Jeux

GANGNEUNG, République de Corée - Charles Hamelin accumule les insuccès depuis le début des Jeux olympiques de Pyeongchang, mais il n'est pas question de lancer une bouteille à la mer.

Mardi, Hamelin, qui en est à ses quatrièmes et derniers Jeux, a été éliminé par le biais d'une pénalité pour une troisième fois en autant d'épreuves.

Il y a quatre ans, aux Jeux de Sotchi, Hamelin et le reste de l'équipe canadienne de patinage de vitesse courte piste avait lancé dans la mer Noire une bouteille remplie de messages de frustration pour conjurer le sort à la suite de l'échec de l'équipe de relais masculin. Alors que le sort semble continuer à s'acharner sur la «locomotive de Sainte-Julie», le principal intéressé soutient que le contexte est différent cette fois-ci.

«L'équipe a un moral d'acier»

«À Sotchi, c'était quelque chose qui était devenu incontrôlable. Je pense qu'ici, oui, personnellement, ce ne sont pas les résultats que je voulais, mais ce n'est rien qui est incontrôlable pour moi», a d'abord indiqué Hamelin, dont les efforts avaient été minés par des chutes inexplicables à Sotchi après sa victoire au 1500 mètres.

«Les résultats des autres patineurs, les résultats de l'équipe en général, ils sont super bons. L'équipe a un moral d'acier. Le fait d'être uni dans tout ça, c'est plus facile de passer à travers ça, de s'encourager les uns les autres», a-t-il ajouté avant de voir dans l'heure suivante l'équipe féminine de relais être victime d'une chute puis d'une disqualification en finale.

«Je pense que pour le moment, il n'y a rien à lui dire, a affirmé Samuel Girard, qui a gagné l'or au 1000 m samedi. Il sait ce qui est bon et pas bon. Je lui ai donné une tape sur l'épaule tantôt. On discutera plus tard quand on sera un peu plus entre nous.»

Les coéquipiers en support

Même la partenaire de Hamelin, Marianne St-Gelais, croyait bon de lui donner un peu d'espace.

«Il n'y a pas grand-chose à lui dire, a mentionné St-Gelais, qui est pourtant reconnue pour sa personnalité exubérante. Je sais comment il se sent, il sait comment je me sens. C'est difficile de trouver les mots, et ces mots-là ne feront pas nécessairement du bien. Mais je suis là en appui.

«Ce sont ses ''boys'' qui vont faire la job avec lui. Moi, ce sera avec mes filles. J'ai besoin de leur chaleur, d'être avec elles. J'ai besoin qu'on vive nos émotions ensemble. C'est la même chose pour lui.»

Détenteur de trois médailles d'or olympique, dont deux lors d'épreuves individuelles, et d'une d'argent, Hamelin a répété avant les Jeux de Pyeongchang que le monde du patinage de vitesse courte piste avait beaucoup changé au cours des quatre dernières années et que la compétition était féroce au sommet de l'échelle. Aucun patineur n'a gagné jusqu'ici plus d'une médaille en courte piste chez les hommes.