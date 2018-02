Les Canadiens affronteront ce soir les Flyers : stopper l'hémorragie

Les Canadiens de Montréal tenteront de stopper une série de cinq défaites consécutives contre les Flyers de Philadelphie, ce soir, au Wells Fargo Center.

Rien de va plus pour les joueurs du Tricolore, qui cumulent les déceptions depuis la pause du temps des Fêtes. L’équipe de l’entraîneur-chef Claude Julien n’a gagné que six matchs en 22 rencontres depuis le 27 décembre. À vrai dire, elle s’est littéralement effondrée en cette deuxième moitié de saison.

Il semble par ailleurs que cette formation manque cruellement de leadership en l’absence de Shea Weber, sur le carreau depuis décembre en raison d’une blessure au pied. Carey Price et Max Pacioretty, les deux autres plus importants joueurs des Canadiens, paraissent complètement démoralisés et peu enclins à motiver leur troupe.

Le Tricolore (22-29-7) est au 14e rang de l’Association de l’Est en vertu de ses minces 51 points.

À l'entraînement hier, tout laissait croire que Phillip Danault allait reprendre son poste de centre et que l'attaquant Andrew Shaw, blessé depuis le 13 janvier, était également prêt d'un retour au jeu. Or, il s'exerçait au sein du cinquième trio.

Bien que Carey Price ait été atteint par un tir à l'intérieur d'un genou durant l'entraînement matinal, il devrait jouer au Wells Fargo Center.

Claude Julien a indiqué qu'il prendrait une décision tardive aujourd'hui à propos des défenseurs qui seraient dans la formation contre les Flyers.

Des Flyers en feu

Du côté des Flyers, l’ambiance est certainement meilleure dans le vestiaire. La formation de Dave Hakstol a une fiche de 6-2-2 en ce qui concerne ses dix derniers matchs.

En général, la situation des Flyers est bien différente de celle des Canadiens. Depuis le 28 décembre, les hommes de Hakstol ont remporté 15 de leurs 23 parties disputées contre leurs adversaires.

Ils sont classés en 6e place de l’Association de l’Est et au 3e rang de la section Métropolitaine. Ils luttent chaudement contre quelques formations pour se tailler une place en séries éliminatoires.

Les Flyers ont notamment gagné leurs deux derniers affrontements contre les Blue Jackets (2-1 en prolongation) et les Rangers (7-4).

Le précédent duel entre les Flyers et les Canadiens, le 8 février, s’est soldé par une victoire de 5-3 au profit de l’équipe de Claude Giroux.

Certes, les gardiens Brian Elliott (opération à l’abdomen qui le tiendra à l’écart du jeu pour plusieurs semaines) et Michael Neuvirth (malaise au bas du corps) étaient absents lors du dernier match de leur formation, mais cela n’a pas empêché les Flyers de vaincre les Rangers avec Alex Lyon devant le filet.

C'est d'ailleurs Lyon qui gardera de nouveau le filet des siens.

L'alignement du Tricolore à l'entraînement matinal

Les attaquants

Pacioretty-Drouin-Lehkonen

Galchenyuk-Danault-Hudon

Byron-Plekanec-Gallagher

Deslauriers-Froese-Carr

De la Rose - Logan Shaw -Andrew Shaw

Les défenseurs

Alzner - Petry

Morrow - Benn

Mete-Schlemko-Jerabek