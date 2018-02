Piatti a toujours confiance en Mancosu

Ignacio Piatti commencera la prochaine saison de l’impact de Montréal avec un nouveau contrat en poche et avec l’assurance de pouvoir jouer au soccer la tête en paix.

Ce qui n’a pas toujours été le cas en 2017, alors que le club et l’agent de Piatti ont été impliqués dans de longues négociations qui ont pesé lourd sur les épaules de l’Argentin.

Mais, cela fait partie du passé. Maintenant, le joueur étoile de l’Impact est convaincu d’avoir fait le bon choix malgré tous les changements apportés à l’équipe.

«J’ai signé ici car j’aime le club et la ville. Je me sens à l’aise ici. C’est vrai que plusieurs joueurs ont quitté [l’organisation]. Mais d’autres se sont ajoutés. Je vois qu’il y a de la qualité dans les nouveaux venus. C’est sûr qu’à ce stade-ci, j’espère toujours l’ajout d’un autre bon joueur qui pourra nous aider encore plus.»

Piatti, comme plusieurs autres joueurs dans ce groupe, a récemment perdu des amis, mais cela ne semble pas affecter son enthousiasme. «Nous avions un beau groupe, c’est vrai. Avec les Hassoun, Laurent, Patrice, Ambroise, nous avions du plaisir. Mais chacun doit choisir pour lui-même. Pensons positivement : je suis ici à 100% et j’espère gagner la Coupe MLS avant deux ou trois ans alors que je prendrai ma retraite.»

Dzemaili

Le départ de Blérim Dzemaili a laissé un trou important à la position de milieu de terrain chez l’Impact. Piatti et lui s’avéraient les joueurs les plus talentueux de l’équipe. Toutefois, selon Piatti, Taïder pourra aider à ce niveau. «J’aime bien le jeune Saphir. Je pense qu’il pourra prendre une bonne part des responsabilités qu’avait Blémir.»

«Tu veux toujours marquer plus de buts que la saison précédente, a ajouté Piatti. J’ai 17 filets, puis quatre en matchs éliminatoires l’année avant. Donc, je veux en faire plus, mais le plus important c’est d’entrer en séries.»

Matteo Mancosu et Piatti ont fait la pluie et le beau temps ensemble à la fin de la saison 2016. Mais, des blessures sont venues ralentir leur momentum en 2017. Piatti est confiant de pouvoir retrouver cette chimie qu’il avait avec son bon ami italien.

«J’ai confiance en Matteo. Nous avons eu énormément de succès ensemble il y a deux ans. Je l’apprécie beaucoup comme joueur et comme personne. Il faut dire que nous avons été blessés souvent l’an dernier, mais si nous demeurons en santé, nous pouvons réaliser de belles choses cette saison.»

D’ailleurs, les deux hommes ont déjà marqué trois des six buts marqués jusqu’ici au camp d’entrainement.

Le rapport avec Biello

Piatti avait pas mal toujours le feu vert avec l’ancien entraineur Mauro Biello qui avait souvent besoin de lui pour aider le club à se sortir du pétrin. Les deux hommes travaillaient dans un grand respect mutuel.

«J’avais une excellente relation avec Mauro. Je lui ai parlé au téléphone depuis son congédiement. Mais, la vie continue. En Argentine les entraineurs sont congédiés après deux ou trois défaites ! Je suis habitué.»

«Mais Mauro a été très bon pour ce club, a-t-il souligné. Il nous a aidés à nous rendre en finale de la Ligue des Champions et en finale de conférence de ligue. J’ai énormément de respect pour lui. Mais, ils ont décidé de faire un changement… Je lui souhaite bonne chance.»