Les Bruins transigent avec les Rangers pour les services de Nick Holden

NEW YORK — Les Bruins de Boston ont obtenu le défenseur Nick Holden des Rangers de New York en retour d'un défenseur des ligues mineures et d'un choix de troisième tour au prochain repêchage.

Holden a disputé 135 rencontres avec les Rangers au cours des deux dernièrs campagnes. Il a marqué 12 buts et ajouté 32 aides. Il deviendra joueur autonome sans restriction à la fin de la saison.

Le défenseur Rob O'Gara prend le chemin de New York.

Les Rangers ont ouvertement exprimé à leurs partisans qu'ils amorceraient une période de reconstruction. Ils devraient échanger d'autres joueurs d'ici la date limite des transactions, lundi, dont l'attaquant Rick Nash et le défenseur Ryan McDonagh. Ils ont jusqu'ici sept choix de repêchage de la séance de 2018.