Le calvaire du Canadien se poursuit à Philadelphie

Jakub Voracek a créé l'égalité pour les Flyers avec 1:25 à jouer à la troisième période et il a inscrit le but de la victoire en prolongation, mardi, prolongeant le calvaire du Canadien de Montréal qui a baissé pavillion 3-2 à Philadelphie.

Le Tricolore (22-29-8, 52 points) encaisse ainsi une sixième défaite d'affilée et une seconde à Philadelphie en deux semaines. L'équipe de Claude Julien avait été vaincue 5-3 le 8 février.

Outre le doublé de Vorcek (12e et 13e buts), Nolan Patrick a complété la marque pour les Flyers (31-19-10, 72 points).

Paul Byron avait rompu l’égalité en troisième période avec son 14ebut de la saison, mais le Canadien n'a pu protéger cette avance. Jeff Petry (9e) avait ouvert la marque en première période.

Le déroulement du match

Les Flyers dominent complètement les premières minutes de jeu et Carey Price doit faire un bel arrêt du gant face à Shayne Gostisbehere afin d'empêcher l'équipe locale de prendre les devants.

Quelques instants plus tard, une rondelle passe à un cheveu de déjouer le gardien Alex Lyon après un tourniquet de Tomas Plekanec. La rondelle franchit partiellement la ligue de but, mais sans jamais la dépasser complètement.

On semble se diriger vers une période sans but quand Jeff Petry, qui avait porté l'attaque dans la zone des Flyers, fait dévier un tir de la pointe de Karl Alzner: 1-0 Montréal. Le 9e but de la saison de Petry.

Ping!

Il n'y a pas 90 secondes d'écoulées en deuxième période que Brendan Gallagher dirige une rondelle qui frappe directement le poteau à la gauche de Lyon. Le caractéristique bruit métallique se fait entendre.

Les Flyers créent l'égalité en avantage d'un homme (pénalité à Jordie Benn) quand le tir de la pointe de Claude Giroux est dévié dans le haut du filet de Carey Price par Nolan Patrick.

Giroux et Jakub Voracek ratent une chance en or en fin de période quand ils sont fins seuls devant Price, mais à vouloir jouer de finesse, ils perdent le contrôle de la rondelle.

Le Canadien obtient son premier tir au but en troisième après plus de 7 minutes de jeu, mais il inscrit quand même le premier but de l'engagement par l'entremise de Paul Byon, son 14e de la saison. Le Tricolore reprend les devants 2-1.

Les Flyers retirent leur gardien avec moins de 90 secondes à jouer et Voracek créé l'égalité 2-2. La rondelle a été déviée et Price n'avait pas de véritable chance de faire l'arrêt.