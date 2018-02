Une première aux olympiques: le Canada écarté du podium en curling féminin

Les autres pays s'améliorent... grâce au Canada

Les meilleures équipes européennes, et plus récemment davantage d'équipes asiatiques, sont des habituées des épreuves du World Curling Tour au Canada. À l'instar du hockey, ils ont profité de la profondeur, de l'expertise et de l'encadrement du Canada.

À Pyeongchang, plusieurs Canadiens encadrent d'autres pays en double mixte et en équipe.

«Les amis, réveillez-vous! Ne soyez pas dur avec Rachel», a déclaré Glenn Howard, quadruple champion du monde, qui entraîne l'équipe britannique d'Eve Muirhead.

«L'amélioration de Vancouver à Sotchi, de Sotchi à ici est incroyable. Qui aurait pensé que certains pays feraient aussi bien qu'ils ont fait? Moi.

«Ils acquièrent les connaissances, font ce qu'ils doivent faire. Lorsqu'ils ont le sentiment qu'ils leur manquent quelque chose, ils prennent le moyen de le corriger.»

L'or s'éloigne

Jennifer Jones, qui était demeurée invaincue pour procurer la médaille d'or au Canada en 2014, et Homan, qui a gagné tous ses matchs vers un titre mondial en 2017, ont placé la barre haute pour l'équipe qui représentait le Canada en Corée du Sud.

Mais au cours de la dernière décennie aux championnats du monde de curling féminin, seulement deux équipes canadiennes ont remporté la médaille d'or: Jones en 2008 et Homan. La Suisse, avec quatre titres, la Chine, l'Allemagne et la Suède l'ont également gagnée.