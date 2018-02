«Ça résume ce qui se passe avec nous cette année» - Claude Julien

En dépit de l'amère défaite, l'entraîneur de Canadien Claude Julien était de meilleure humeur mardi qu'il ne l'était samedi à Las Vegas, après un autre revers des siens.

Sixième défaite d'affilée, 12e revers en 13 rencontres à l'étranger... La dernière victoire du Tricolore remonte au week-end du Super Bowl.

« À un moment, on jouait assez bien pour sortir avec une victoire quand même assez serrée, a déclaré Julien. Ça résume un peu ce qui se passe avec nous cette année. Si quelque chose doit arriver, ça va arriver. Encore là, il faut se retrousser les manches, retourner à la maison et continuer à travailler pour avoir plus de succès et gagner des matchs. »

Le Canadien était à 1:24 minute de remporter la victoire quand Jakub Voracek a fait basculer le match en faveur des Flyers.

« Ce n'est pas l'idéal, c'est certain. Jusque-là, nous jouions un bon match, a déclaré Price, en parlant de la fin de la rencontre. Il y a des segments de nos matchs où nous jouons vraiment très bien, puis on s'effondre mentalement et on dirait que ça vient toujours nous couler. »

Price a contribué à garder les siens dans le match.

« Carey a joué tout un match, a confirmé Julien. Il a fait de gros arrêts et il nous a vraiment donné une chance de gagner »..

(Avec La Presse canadienne)