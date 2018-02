Les Américains éliminés du tournoi olympique de hockey

Les joueurs de la République tchèque continuent leur beau parcours au tournoi olympique de hockey masculin.

Ils ont vaincu les États-Unis 3-2 en tirs de barrage, mercredi, accédant du même coup aux demi-finales.

Le gardien tchèque Pavel Francouz a repoussé les cinq joueurs américains en fusillade.

Petr Koukal a marqué le but victorieux alors que Jan Kovar et Tomas Kundratek ont réussi les buts des Tchèques en temps réglementaire, eux qui étaient plus frais et dispos après avoir dominé leur groupe et accédé directement aux quarts de finale. Pour leur part, les Américains ont montré des signes de fatigue après avoir affronté la Slovaquie la veille et ils ont été dominés 29-20 dans les tirs au but.

Ryan Donato et Jim Slater ont obtenu les buts des Américains, guidés de nouveau par leurs jeunes joueurs, dont le rapide Troy Terry.

Le gardien américain Ryan Zapolski a alloué trois buts sur 29 tirs, tandis que Francouz a effectué 18 arrêts en temps réglementaire et en prolongation.

Les Tchèques affronteront en demi-finales le vainqueur du match entre les Russes et la Norvège.