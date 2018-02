Patinage artistique: la Canadienne Osmond est 3e après le programme court 

GANGNEUNG, Corée, République de — La patineuse artistique canadienne Kaetlyn Osmond s'est classé troisième à l'issue du programme court aux Jeux olympiques de Pyeongchang, mercredi.

L'athlète de 22 ans de Marystown, à Terre-Neuve-et-Labrador, a livré un programme très solide alors que jouait «Sous le ciel de Paris» et «Milord».

Osmond a récolté 78,87 points, un sommet pour elle cette saison.

Alina Zagitova, athlète olympique de la Russie, a dominé avec 82,92 points devant Evgenia Medvedeva (81,61), de la même brigade.

Osmond, médaillé d'argent lors des derniers Mondiaux, a connu des embûches pour participer de nouveau aux Jeux, elle qui s'est brisé le péroné à deux endroits à l'entraînement, en septembre 2014.

13e à Sotchi

«J'ai tout laissé sur la glace et je suis très heureuse d'avoir pu le faire, a dit Osmond. J'étais un peu contrariée suite au programme court de l'épreuve en équipe, mais de rebondir aussi bien, c'était très important pour moi.»

Il y a quatre ans, elle a terminé 13e aux Jeux olympiques de Sotchi.

«Je m'en souviens à peine... c'était tellement un tourbillon, a dit Osmond. Ici je me sens beaucoup plus mature, beaucoup plus en contrôle.»

Gabrielle Daleman, de Newmarket en Ontario, est septième avec 68,90 points. Elle a été chancelante lors de sa combinaison triple boucle piqué.

Record du monde pour les athlètes olympiques de la Russie

Larkyn Austman de Coquitlam, en Colombie-Britannique, a raté de peu l'accès au programme long, terminant 25e.

Les athlètes olympiques de la Russie semblent en bonne posture pour finir première et deuxième vendredi. Leurs scores de mercredi ont établi des records du monde.

Medvedeva était invaincue depuis deux ans quand Zagitova l'a battue aux championnats européens, en janvier. Cela a mis la table pour leur confrontation en Olympiade, encore plus attendue vu que la nation n'a pas encore gagné de médaille d'or, à ces Jeux.

Medvedeva a déjà fait mieux que mercredi, inscrivant quand même une marque planétaire. Trois patineuses plus tard, Zagitova, qui n'a que 15 ans, a livré un programme plus exigeant, incluant une combinaison triple lutz-triple boucle.