Les Finlandaises remportent la petite finale en hockey féminin

GANGNEUNG, Corée, République de — Pour la troisième fois en six tournois olympiques de hockey féminin, la Finlande est la meilleure des autres formations.

Alors que les États-Unis et le Canada poursuivent leur domination sur la disicipline, les Finlandaises sont montées sur la troisième marche du podium — le mieux qu'elles pouvaient de façon réaliste espérer — en défaisant la Russie 3-2, mercredi, lors du match pour la médaille de bronze.

Noora Raty a repoussé 20 tirs tandis que Petra Nieminen, Susanna Tapani et Linda Valimaki ont marqué les buts de la Finlande, qui avait également mérité le bronze — derrière les États-Unis et le Canada — lors du tournoi inaugural en 1998.

Lyudmila Belyakova a réussi un but et une mention d'aide et Olga Sosina a complété pour les athlètes olympiques de Russie. C'est leur meilleur résultat aux Olympiques, après leur cinquième place en 2014 devant les leurs.

Les deux équipes avaient obtenu leur billet pour ce match après avoir été blanchies 5-0 par une des puissances nord-américaines.

Le Canada et les États-Unis disputeront la finale pour la médaille d'or, jeudi, pour la cinquième fois en six éditions des Jeux olympiques.