Les Canadiennes échappent le bronze en poursuite par équipe

PYEONGCHANG, Corée, République de — Les patineuses de vitesse canadiennes ont terminé au pied du podium lors de l'épreuve de poursuite par équipe sur longue piste, mercredi, échappant la médaille de bronze lors de leur affrontement contre les Américaines.

L'équipe composée d'Ivanie Blondin et d'Isabelle Wiedemann d'Ottawa, ainsi que de Josie Morrison de Kamloops en Colombie-Britannique, ont tiré de l'arrière pendant plus de trois secondes sur leurs rivales américaines à un certain moment de la course. Elles ont pris de la vitesse lors des deux derniers tours, mais ce ne fut pas suffisant pour accéder au podium.

Avec le bronze, les États-Unis ont mis la main sur leur première médaille en patinage de vitesse sur longue piste depuis les Jeux de 2010 à Vancouver, alors que l'équipe féminine de poursuite avait là aussi battu le Canada pour la troisième place.

Les Pays-Bas, rois de l'Ovale de Gangneung depuis le début des Jeux, ont été détrônés tant en poursuite féminine que masculine, mercredi.

Le Japon, détenteur du record du monde, a remporté l'épreuve féminine, ayant le dessus sur les championnes en titre néerlandaises en établissant un record olympique.

La Néerlandaise Ireen Wust espérait devenir la patineuse de vitesse ayant connu le plus de succès de tous les temps avec une sixième médaille d'or, mais l'argent ne lui permet pas de rejoindre Lidia Skoblikova, de l'Union soviétique, qui avait dominé au début des années 1960.

«Je crois que c'était ma dernière course olympique, a déclaré l'athlète au diffuseur néerlandais NOS. Venir pour l'or et repartir avec l'argent, c'est difficile.»

La Norvège avait déjà de son côté battu l'équipe néerlandaise en demi-finale masculine, avant de l'emporter contre les Sud-Coréens en finale.

Après un départ fracassant dans les cinq premières épreuves de patinage de vitesse sur longue piste, toutes remportées par les Pays-Bas, les Néerlandais ont connu une deuxième semaine plus difficile. Les patineurs du pays n'ont gagné que l'une des cinq dernières médailles d'or accordées, et la Norvège et le Japon se sont imposés comme des adversaires redoutables.

Les Néerlandais demeurent les meneurs de la discipline, avec six médailles d'or et 13 au total, mais ils ne s'approcheront pas de leur domination des Jeux de Sotchi, où ils avaient remporté 23 des 26 médailles décernées. Le Japon est actuellement au second rang avec deux médailles d'or et cinq au total, tandis que la Norvège en compte également deux d'or, mais seulement trois au total.