Pour Donadel, c’était l’Impact ou l'Italie

Marco Donadel apprécie son séjour à Montréal. Il le répète souvent. De pouvoir donner à ses filles la possibilité d’aller à l’école au Québec, d’apprendre le français et l’anglais est une richesse qui n’a pas de prix à ses yeux.

Mais à 34 ans, il n’est pas question pour lui de déménager à nouveau. Pour lui, c’est l’Impact ou rien.

D’ailleurs, lorsque son coéquipier Laurent Ciman a été échangé au LAFC, il s’est dit que si ça lui était arrivé, il aurait pris le chemin du vieux continent.

«C’est certain que si j’avais été échangé comme Laurent à Los Angeles, je serais simplement rentré chez moi en Italie. Je suis ici pour jouer avec l’Impact, pas un autre club. De toute façon, si je me blesse, si ma femme en a marre ou si le club ne veut plus de moi, je rentre à la maison à Florence et c'est tout.»

Donadel s’est si bien intégré à Montréal que plusieurs experts croient que le rusé Marco pourrait bien servir à l’Impact dans l’équipe d’entraîneur lors de sa retraite. Mais le principal intéressé avoue que son avenir est probablement plus en Europe qu’ici.

«Je remercie les gens qui pensent ainsi de moi. En ce moment, bien franchement je crois que le plan serait de retourner chez moi en Italie. Ma famille élargie est là-bas. Mais au soccer, on ne dit jamais non. Ça ne donne rien de préparer sa vie d’avance, car les choses changent vite. En ce moment, je vis le moment présent au maximum.»

Bientôt la retraite?

Au fait, pendant combien de temps Donadel a-t-il encore l’intention de jouer?

«Un joueur de soccer, s’il le pouvait, jouerait toute sa vie. Il n’y a rien de plus beau que de jouer au soccer devant les amateurs. Ce n’est pas une question d’argent, je le ferais gratuitement à la rigueur.»

Donadel a signé une prolongation de contrat avec l’Impact l’été dernier, mais la nouvelle n’a fait surface qu’après la saison. L’ancien capitaine de la Fiorentina a gardé l’information secrète, jusqu’à ce que les documents soient officiels.

« C’est vrai que je n’en ai pas parlé. Ce club met en avant les valeurs humaines, en tout cas, pour ce qui est de mon cas. Alors pour moi, l’accord verbal était suffisant. Mais c’est certain que sans contrat signé et sans l’accord du club, un joueur ne peut pas en parler publiquement.»

Renfort au milieu du terrain

Lorsqu’on pense au milieu de terrain chez l’Impact, on se dit que l’équipe aura besoin de renfort, surtout à la position de numéro 10. D’ailleurs, Rémi Garde en a parlé ouvertement à RDS lors du passage de l’équipe à Las Vegas.

Donadel qui patrouille normalement l’arrière du milieu de terrain est en accord avec l’entraîneur. Car mis à part Samuel Piette et Saphir Taïder, il n’y pas d’autre valeur sûre.

«Les jeunes de l’académie pourraient nous surprendre, mais oui, il manque encore quelque chose là. Il manque un autre joueur de grande qualité.»

Lors des deux derniers matchs, c’est le jeune Shamit Shome qui a occupé le poste aux côtés de Taïder et Piette.

Il se pourrait que la saison 2018 soit la dernière de Marco Donadel. Autant il adore son passage en sol québécois, autant il reconnaît qu’il y a de beaux projets qui l’attendent en Italie dans quelques années.

« Ce que je peux dire, c’est qu’ici je m’ennuie toujours un peu de l’Italie, mais quand je suis là-bas, je m’ennuie aussi un peu de Montréal.»