La controverse Gailhaguet: «Il a zéro crédibilité» - David Pelletier

Les propos controversés de Didier Gailhaguet, président de la Fédération française des sports de glace, n’ont aucune crédibilité aux yeux de l’ex-patineur artistique canadien David Pelletier.

Gailhaguet a mis en doute l’impartialité de la juge canadienne à la suite de l’obtention de la médaille d’or des Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir en danse, devant les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron.

Quand on critique, il faut être blanc comme neige. Or, le dirigeant français a été impliqué dans un scandale lors des Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002.

Ce dernier avait fait pression sur une juge française (Marie-Reine Le Gougne) afin qu’elle avantage un couple russe, au détriment des Canadiens Jamie Salé et David Pelletier. Une fois l’affaire mise à jour, Salé et Pelletier ont obtenu, eu aussi, une médaille d’or pour leur performance en couples, tandis que Le Gougne et Gailhaguet ont été suspendus pour trois ans.

Le petit Napoléon

« Gailhaguet, c’est un homme de guerre, c’est un être belliqueux », a déclaré Pelletier, au micro de Mario Langois, aux Amateurs de sports.

« Je l’appelle ``le petit Napoléon’’. Il est tout petit et il crie bien fort. Il jappe.. Cet homme-là, pour moi, je dis ça en toute honnêteté, il a zéro crédibilité. Il a été banni du patinage pendant trois ans. Le gars s’amusait à fixer des compétitions. Ça faisait des années qu’il le faisait. Mais il l’a fait au mauvais moment. Il l’a fait aux États-Unis avec la puissance des médias. Finalement, il s’est fait pincer. »

« Côté éthique, avoir la présidente de la Fédération canadienne de patinage comme juge, ça paraît mal, mais ce n’est pas contre les règlements. De toute façon, la meilleure et la pire note sont éliminées. Et, si je ne me trompe pas, il y a même un juge qui travaille durant toute la compétition et sa note ne compte pas. C’est un système assez protégé contre les manigances. »