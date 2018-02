Anthony Jackson-Hamel se blesse en match préparatoire

Dans un match où l’entraîneur Rémi Garde avait décidé de titulariser nombre de ses jeunes, mercredi, à Clearwater, l’Impact de Montréal a vu Anthony Jackson-Hamel subir une blessure sérieuse.

À la 52e minute de la rencontre préparatoire perdue 5-0 contre l’Union de Philadelphie, Jackson-Hamel a dû quitter le match sur ce qui semblait être un malaise la cuisse droite.

« Malheureusement ça semble être sérieux, a expliqué Garde après la rencontre. De la façon dont il a pris le coup, ce que j’ai vu, c’est une blessure aux ischio-jambiers. »

Garde avait envoyé sur le terrain plusieurs jeunes dont le gardien James Pantemis, le défenseur Thomas Meilleur-Giguère, le milieu David Choinière et Jackson-Hamel dans ce quatrième match du camp préparatoire.

L'Impact dominé

Malheureusement, il a été difficile pour eux de se démarquer dans cette rencontre où l’Union avait plusieurs de ses meilleurs sur le terrain. L’Impact a donc été dominé.

Le tout commencé à la 12e minute de jeu, Meilleur-Giguère a été fautif dans la zone de réparation. Un penalty a donc été accordé à l’Union. Le fiable attaquant C.J. Sapong en a profité pour pousser le ballon au fond du filet, à la gauche de Pantemis.

À la 41e minute, le défenseur de l’Impact Chris Duvall a abandonné sur un ballon qui semblait avoir traversé la ligne de touche. Matt Real lui a soutiré le ballon, il l’a redirigé dans la surface du gardien pour David Accam qui a complété le jeu. Pantemis a plongé à sa gauche, mais en vain.

L’Impact est donc entré au vestiaire en déficit de 2-0.

Trois buts rapides

L’Union a repris exactement là où il avait laissé en deuxième demie, Sapong a marqué son deuxième but du match à la 50e minute de jeu. Ce jeu a été suivi, trois minutes plus tard par un but d’Auston Trusty, avec la tête, suite à un corner. C’était déjà 4-0.

Donc, le changement de gardien n’a pas aidé l’Impact. Clément Diop a donné deux buts dans les neuf premières minutes de jeu de la deuxième demie.

Diop a plus tard cédé une troisième fois, sur le cinquième but de l’Union, alors que Jay Simpson s’est vu servir une passe devant le filet. L’attaquant n’a eu qu’à se retourner pour déposer dans un filet vide.

« Parfois, c’est bon de prendre sa fessée comme ça, a lancé Garde. Je ne veux pas dire que l’on se pensait trop beau non plus. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit facile pour nos jeunes contre un bon club comme Philadelphie. Mais j’ai eu certaines réponses à mes questions. »

La profondeur

Jackson-Hamel a été remplacé par le vétéran Matteo Mancosu à la suite de sa blessure.

« Ça complique la chose. Ça fait quand même un petit bout de temps que je pense à la profondeur chez les attaquants, ça vient s’ajouter à tout cela. Heureusement, il y Mancosu qui, selon moi, peut encore en donner.»

Garde ne s’est pas caché pour dire qu’il songe depuis un bout de temps au manque de profondeur dans l’équipe. Il reconnait qu’il est difficile pour le club d’aller chercher de nouveaux joueurs à ce stade-ci du camp, mais du renfort serait le bienvenu.

« Si je le pouvais, j’aurais déjà bougé. J’y pense depuis un bout de temps. »

Pour ce qui est des rumeurs de transfert vers Montréal de Claudio Marchisio et de Mamadou Fofana, Garde a répondu en rigolant que certaines rumeurs sont fausses et que d’autres sont à point. Et que peut-être que l’une des deux était la bonne et l’autre la fausse.

C’était le quatrième match préparatoire pour l’Impact qui Montréal disputera un dernier match samedi au Al Lang Stadium de St. Petersburg contre le New York City FC, avant de revenir au Québec pour le début de la saison MLS.