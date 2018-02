Samuel Girard, quatrième à la finale du 500 mètres

Samuel Girard a pris le quatrième rang du 500 mètres lors de la finale olympique en patinage courte piste, jeudi, aux Jeux de Pyeongchang.

Le Chinois Wu Daijing a survolé la distance en un temps record de 39,584 secondes. Les Sud-Coréens Daeheon Hwang et Hyojun Lim ont suivi avec des temps respectifs de 39,854 et 39,919. Ces deux temps se trouvaient aussi sous l'ancien record mondial avant le début de la soirée, qui était de 39,937 et qui avait été établi par l'Américaine John Celski en 2012.

Girard est resté au dernier rang de la finale du début à la fin et a rallié l'arrivée en 39,987 secondes.

Âgé de 21 ans, Girard a aussi terminé quatrième au 1500m avant de remporter l'épreuve de 1000m plus tôt aux Jeux de Pyeongchang.

Il brise sa lame en demi-finale

Cette qualification en finale s'était faite dans des circonstances particulières pour Girard qui a brisé la lame de son patin en entrant en contact avec le Hongrois Shaolin Sandor Liu avant même la fin du premier tour de la course. Les officiels ont toutefois mis fin abruptement à la vague et ils ont décidé d'effectuer un deuxième départ.

Après le deuxième coup de sifflet, Girard s'est rapidement posté parmi les meneurs et il a conservé sa deuxième position pendant toute la distance. C'est le Chinois Wu Dajing, vainqueur de cette vague, qui l'accompagnera en finale.

L'or et le bronze

Girard a ajouté le bronze au à la finale du relais 5000m, jeudi, en compagnie de Charles Hamelin, Charle Cournoyer et Pascal Dion.