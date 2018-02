Zakaria Diallo: la nouvelle tour de contrôle de l'Impact

L’Impact a mis la main sur un grand géant souriant cet hiver en Zakaria Diallo.

Tout de suite en lui parlant, on peut sentir son amour pour le soccer et pour l’idée de se défoncer sur un terrain.

L’Impact a eu énormément de difficulté lors des dernières saisons à défendre contre les ballons aériens, et donc l’arrivée de Diallo fera le plus grand bien à la défensive du club.

Il arrive directement de France, du club Stade Brestois pour être plus précis, et il a hâte de vivre l’aventure québécoise.

«Je suis arrivée à Montréal quelques jours avant l’ouverture du camp, un peu pour découvrir la ville. J’avais des amis en France qui connaissent bien le Québec ils m’ont tous dit que j’allais me plaire ici.»

La MLS, «un championnat en progression»

«Juste le fait qu’on y parle français, ç’a joué sur ma décision. Ça m’a poussé à venir ici. J’ai plusieurs amis qui vivent ici et depuis longtemps. Ils m’ont donné énormément de renseignements sur la ville. J’ai aimé ce que j’ai entendu.»

Après des années en France, Diallo ne pouvait pas s’imaginer comment pouvait opérer un club MLS, mais il se dit agréablement surpris.

«Franchement au niveau du club c’est très bien. J’ai été bien reçu, nous avons un très beau groupe et je nous sens tous motivés pour faire une bonne saison. Pour un nouveau projet qui se met en place, avec un nouvel entraineur, tout avance déjà très rapidement.»

Dans ses passes, Diallo a une pesanteur rarement vue en MLS. On peut entendre du haut du stade la solidité de ses relais quand son coup de pied percute le ballon. Ses coéquipiers n’ont qu’à bien se tenir car les passes «rentreront au poste», comme on dit en bon québécois.

Après quelques matchs préparatoires, Diallo a déjà une bonne idée du calibre de jeu qui l’attend.

Le successeur de Camara

u«De loin, en France, on sait que les joueurs en fin de carrière viennent ici terminer leurs années de foot. Mais je me rends compte que c’est vraiment un championnat qui est en progression.»

Tel que mentionné plus haut, la confiance de Diallo sur les ballons aériens, fera le plus grand bien à l’Impact, surtout après la retraite d’Hassoun Camara, qui s’avérait le plus grand défenseur du club l’an dernier.

«Je fais 1 mètre 94, je suis défenseur central et j’ai toujours été défenseur central. Avec ma taille, sur les coups de pied arrêtés, je dois répondre présent, je dois gagner ces batailles. J’ai de la maturité et je me considère indispensable à mon équipe sur ces phases de jeu.»

Ce n’est pas le style physique de la MLS qui fera peur au principal intéressé.

«On m’avait dit que c’était une ligue physique, et ça tombe bien, j’aime ce type de jeu. Mais le message c’est toujours d’éviter le contact. Si je peux faire sans, c’est encore mieux. Il ne faut pas oublier que les meilleurs défenseurs jumèlent les deux, le physique et le tactique, c’est ce que je tente de faire.»

Mais Diallo n’aidera pas seulement la défensive, on doit s’attendre à le voir attaquer le filet adverse, surtout sur les coups de pied de coin.

«J’apprécie beaucoup le soccer offensif. L’an dernier j’ai marqué quatre buts comme défenseur sur coup de pied arrêté. Avec ma taille, je me dois d’être un plus pour l’équipe de l’autre côté du terrain aussi.»

La rentrée à Montréal se fera sur les chapeaux de roues pour l’Impact étant donné que le premier club qui visitera Montréal en mars sera nul autre que le Toronto FC, l’ennemi juré de l’Impact.

«Je sais que Toronto c’est l’équipe à battre, on me dit que j’aurai d’importants duels avec un certain Jozy Altidore, je ne le connais pas encore, mais ça viendra assez rapidement, j’imagine, disait-il en rigolant.»

Une chose est certaine, ça s’annonce comme une belle aventure entre l’Impact et Diallo, qui semble impatient à l’idée de vivre ce périple MLS.

«Je ne connais rien de l’Amérique du Nord, mais j’ai hâte de la découvrir.»